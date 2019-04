«Siri aiutava un imprenditore legato a Matteo Messina Denaro» - Il documento

Il decreto di perquisizione disposto dalla procura di Palermo per corruzione (procedimento nel quale è stata prima identificata e poi mandata a Roma la posizione di Armando Siri, sottosegretario alle Infrastrutture e fautore della proposta per la Flat tax) parla di una tela di relazioni molto poco “gialllo verde”, ma che ricorda più da vicino il sistema di legami tipico della seconda Repubblica.

E rivela un legame che, se fosse confermato, sarebbe davvero difficile da spiegare: l'imprenditore che sarebbe stato favorito da Siri - sebbene, è importante sottolinearlo, indirettamente, attraverso la mediazione di un politico di Forza Italia - è accusato di aver aiutato a finanziare la latitanza di Matteo Messina Denaro e di vantare una speciale protezione direttamente dal boss.

Il sottosegretario Siri, accusato di corruzione, sarebbe stato contattato assieme agli esponenti storici di Forza Italia in Sicilia, per favorire un imprenditore, Vito Nicastri, considerato il “re dell’eolico”. «Imprenditore pregiudicato e spregiudicato» - si legge nel decreto di perquisizione di Palermo - Nicastri avrebbe contattato oltre al sottosegretario, Gianfranco Micciché, Alberto Dell’Utri e Calogero Mannino, attraverso l’esponente politico Paolo Arata (di Forza Italia).

Nicastri, condannato in via definitiva per i reati di corruzione e truffa aggravata, scrive la procura di Palermo, «si è reso responsabile, secondo il giudicato cautelare in altro procedimento, di concorso esterno in associazione mafiosa e trasferimento fraudolento di valori». Soprattutto, «avrebbe aiutato appartenenti al sodalizio mafioso, facendo loro guadagnare somme di denaro, in parte destinate anche al latitante Matteo Messina Denaro». Il re dell'eolico si sarebbe addirittura vantato dei suoi rapporti a Castelvetrano:

Il legame tra Nicastri e detto latitante è emerso anche dalle dichiarazioni, acquisite nel presente procedimento, del pluripregiudicato mafioso mazarese Sucameli Giuseppe, il quale ha di recente riferito a quest’Ufficio in ordine ad un’operazione speculativa, risalente agli anni 2006-2007 e sempre nel campo delle energie rinnovabili, condotta dal Nicastrli che si vantava, in quell’occasione, di avere l’appoggio “dell’amico di Castelvetrano”, riferimento inteso senza dubbio alcuno dai suoi interlocutori, tra cui proprio il Sucameli, proprio a Matteo Messina Denaro.

Proprio in questo giro di relazioni, officiato - secondo l'accusa - da Paolo Arata, si inserirebbe il legame tra quest’ultimo e Armando Siri che avrebbe accettato di modificare una parte del regolamento sugli incentivi connessi all'eolico, da anni terreno di investimento della mafia siciliana. Questo è quello che sostiene la procura siciliana, che ha però poi girato le indagini a Roma, la quale procede ora autonomamente sul caso Siri:

Le investigazioni effettuate hanno svelato, infine, lo stretto collegamento tra Arata ed esponenti del partito della Lega, in particolare l’attuale sotto-segretario alle infrastrutture Armando Siri, stimolato da Arata a promuovere una modifica regolamentare degli incentivi connessi al mini-eolico. Si tratta di un vicenda emersa nel presente procedimento, i cui relativi atti sono stati trasmessi successivamente alla Procura della Repubblica di Roma, Ufficio con il quale è stato attivato ed è in corso un coordinamento investigativo.

Il sottosegretario replica con estrema tranquillità di non conoscere i fatti di cui lo si accusa: «Non so niente. Non ho idea, non so di cosa si tratti. Devo prima leggere e capire. Ho letto di nomi che non so. Sicuramente - ha aggiunto - non c'entro niente con vicende che possano avere risvolti penali. Mi sono sempre comportato nel rispetto delle leggi. Sono tranquillo».