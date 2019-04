63 anni fa il “matrimonio del secolo” tra Grace Kelly e Ranieri: quanto è lontano quel mondo

L’hanno definito il “matrimonio del secolo”, e in effetti le nozze tra il sovrano del piccolo principato e la bellissima - e sfortunatissima - attrice americana ha segnato un’epoca. Era il 19 aprile del 1956 e Grace Kelly, sotto lo sguardo incantato di milioni di persone, diventava una principessa, convolando a nozze con Ranieri III: una fiaba diventata realtà che ha fatto sognare il mondo intero ben prima di Meghan e Harry.

Attrice americana famosa per la sua bellezza algida, diventata celebre grazie a film del calibro di «Mezzogiorno di Fuoco», «Finestra sul Cortile» e «Ragazza di Campagna», lei, principe a rischio di perdere il titolo a causa di un trattato stretto con la Francia nel 1918 secondo cui, se il sovrano di Monaco non avesse avuto eredi, il principato sarebbe stato annesso dalla Francia, lui: i due si erano conosciuti sul red carpet del festival di Cannes appena un anno prima.

Per raggiungerlo Grace Kelly partì da New York il 4 aprile 1956 in nave, con cinquanta parenti, sei damigelle, 80 valigie e una schiera di giornalisti al seguito. Tra gli ospiti all’evento, che fu trasmesso in diretta televisiva e seguito da milioni di persone in tutto il mondo, tanti volti celebri del ‘900: da Cary Grant a Ava Gardner, da Gloria Swanson a Conrad Hilton, e la lista è ancora lunga.

Nonostante lui fosse uno degli scapoli d’oro più ambiti d’Europa, non è un mistero che Grace Kelly si sia innamorata di Ranieri più che del suo titolo aristocratico. Titolo che aveva attirato le attenzioni anche di un’altra famosa attrice dell’epoca, altrettanto bella e famosa. Stiamo parlando di Marylin Monroe che, in occasione delle nozze, inviò alla collega un telegramma di poche righe: «Sono così felice che tu abbia trovato una via d'uscita da questo business».

Dopo il matrimonio, l’attrice smise di recitare nonostante fosse ancora tra le più richieste al mondo. Una scelta dettata in parte dall’amore e in parte dall’etichetta, che non le impedì di portare avanti il suo impegno in opere di beneficenza: da Presidente della Croce Rossa, ad esempio, riportò in auge la tradizione del “Ballo delle rose”, attirando nel principato le grandi star di Hollywood e i principali protagonisti del jet set.



I due ebbero tre figli e la favola sembrava ormai scritta, ma purtroppo non era previsto il lieto fine: Grace Kelly morì tragicamente in un incidente d’auto il 14 settembre 1982, precipitando in una scarpata sulla stessa strada in cui aveva girato il film «Caccia al ladro».

La prematura scomparsa della principessa ha segnato la fine di un mondo, oltre che di un amore. Un mondo popolato da stelle del cinema, castelli e feste da sogno, che ha stregato il grande pubblico e che continua a ispirare i royal wedding dei nostri giorni.

Leggi anche