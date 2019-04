Incidente sul lavoro a Cremona: muore un operaio di 28 anni

Gli operai dell'acciaieria Arvedi di Cremona sono in lutto. Oggi, 19 aprile, alle 14.15 hanno perso un collega. Un magazziniere dell'acciaieria è morto sul lavoro. È il terzo infortunio mortale sul lavoro nel Cremonese solo nell'ultima settimana.

Non sono ancora noti i dettagli dell'incidente, né l'identità della vittima. A dare delle informazioni in più è il segretario generale metalmeccanici Marco Bentivogli su Twitter. Il ragazzo che ha perso la vita, secondo quanto scrive Bentivogli, avrebbe 28 anni e sarebbe rimasto schiacciato da un macchinario in movimento.

«Morire sul lavoro è una vergogna per tutto il paese. Questo il nostro #VenerdiSanto», aggiunge Bentivogli.

Una morte che arriva a poche ore da quella di un agricoltore mantovano di 66 anni, Cesare Morini di Viadana, schiacciato dal trattore. Mentre il 13 aprile è morto Massimo Ruffini a soli 25 anni, travolto da una balla di fieno.

