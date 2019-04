PRIMO PIANO È iniziato il #Fridaysforfuture di Roma: Greta Thunberg sul palco di Piazza del Popolo - segui la diretta 12:55 Aggiornato 19/04/2019 13:00

Mentre la piazza nel cuore di Roma va via via animandosi, sul palco dell'evento intervengono gli organizzatori delle proteste per il clima in Italia. All'ora di pranzo, il discorso della giovane attivista svedese









"Basta al cambiamento climatico", "Basta alle collusioni con la criminalità organizzata", gridano gli organizzatori dell'evento. Sono tanti i temi trattati dai ragazzi che, sul palco allestito in Piazza del Popolo, stanno anticipando l'intervento di Greta Thunberg, previsto per le 13:00. Fridays for future in salsa italiana sta entrando nel vivo, seguite la diretta. Secondo la questura ci sono 3.500 partecipanti, gli organizzatori incitano la piazza dicendo: «Siamo 25 mila!». Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

