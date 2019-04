Quei tre tweet ingombranti di Salvini su Arata, l'uomo che inguaia Siri

Ci sono tre tweet risalenti al 2017 che chiamano in causa Matteo Salvini nell'affaire Arata, in cui il sottosegretario alle Infrastrutture Armando Siri risulta indagato per corruzione. Era il 16 luglio 2017 quando l'allora segretario della Lega nord sosteneva Paolo Arata - ex forzista, docente di ecologia e imprenditore nel settore dell'energia e dei rifiuti - ospitandolo a un convegno leghista a Piacenza.

Dietro l'hashtag #Arata, l'attuale ministro dell'Interno rilanciava il video dell ’intervento dell’ex deputato di Forza Italia twittando prima sul tema ambiente da vedersi in chiave di «sviluppo e non di blocco», poi lanciando un monito ai decisori politici dell'allora esecutivo: «La politica riprenda in mano la gestione dell'energia: costi reali per le famiglie». E, infine, proponendo un «progetto energetico basato sulla riduzione delle bollette», questioni di cui andava discorrendo l'imprenditore genovese ospite della Lega al convegno Facciamo squadra, costruiamo il futuro.

Sul canale YouTube di Matteo Salvini, nell'archivio dei video postati, è ancora presente l'intervento di Arata che certifica una conoscenza e un sostegno reciproco che ora mette in imbarazzo il leader leghista in prima persona. Oltre che indirettamente per via dei rapporti frequenti tra Arata e Siri, fedelissimo di Salvini, ora indagato dalla procura di Roma e da quella di Palermo per aver intascato una mazzetta da 30mila euro per modifiche normative, per aver aiutato a finanziare la latitanza di Matteo Messina Denaro e per vantare una protezione dal boss mafioso.

Secondo il M5s, che ora ne chiede le dimissioni, a quel convegno leghista col «faccendiere» impegnato nel settore dell'energia, il senatore della Lega arrivò pubblicamente a dichiarare: «Dobbiamo mettere i nostri uomini nei posti giusti». «Questo - sostengono i 5 Stelle - apre molte ombre sul processo di selezione della classe dirigente della Lega. Questa è una macchia gigantesca su cui ci auguriamo Salvini chiarisca quanto prima».

Stando a quanto scrive il Fatto Quotidiano oggi, 19 aprile, l'invito di Paolo Arata a quel convegno di Piacenza fa passare un messaggio chiaro: «Il parlamentare ormai 69enne di FI è l'uomo dell’energia di Salvini, colui il quale ha steso il programma del partito sull'energia. Il manager che, al primo giro di nomine nel luglio 2018, doveva finire alla presidenza dell'Autorità dell’Energia».

Ad Arata i pm ora contestano di essere il prestanome di Vito Nicastri, "il re dell'eolico" in Sicilia, condannato in via definitiva per i reati di corruzione e truffa aggravata, commessi in relazione a iniziative imprenditoriali nel settore delle rinnovabili. A lui è stato sequestrato un patrimonio di 1,3 miliardi di euro perché ritenuto vicino al boss mafioso Matteo Messina Denaro. La domanda che è arriva da più parti ora è questa: Matteo Salvini sapeva o non sapeva chi era veramente il professore Arata e a chi era legato?

Ma i legami tra Salvini e la famiglia Arata vanno al di là del rapporto con Paolo Franco Arata. Un altro membro della famiglia Arata, di nome Federico, farebbe parte dell'entourage di Steve Bannon, ex capo stratega di Donald Trump, diventato consulente dei movimenti sovranisti in Europa e alleato di Salvini. Un articolo del quotidiano britannico The Independent descrive Federico Arata in questi termini: «ex banchiere Credit-Suisse e autore con forti legami in politica e nel mondo dell'imprenditoria italiana». Si tratta di un altro membro della rete ligure di Salvini a cui appartiene anche Armando Siri.

