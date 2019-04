«La resistenza non ha scadenza». Proteste a Lentate contro l'annullamento della festa della Liberazione

«Il 25 aprile? Non mi interessa il derby fascisti-comunisti». Da quando il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha annunciato che non parteciperà alla Festa della Liberazione dal nazifascismo, perché preferisce andare a combattere la mafia nel fortino di Corleone, il 25 aprile si è trasformato improvvisamente in una data "divisiva". E la celebrazione di una data fondamentale per la nostra Repubblica è diventata un optional.

Tant'è che a Lentate sul Seveso, un comune brianzolo di 15mila abitanti, si è deciso di cancellare i discorsi e liquidare la festa con la deposizione di una corona di fiori. La sindaca di centrodestra, Laura Ferrari - moglie di Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato - ha spiegato così i motivi della sua decisione a Open: «Quest'anno volevo fare qualcosa di più equilibrato. Nel rispetto dei caduti, deporremo una corona d'alloro. Ma anziché fare la solita manifestazione, prenderemo un anno sabbatico per costringerci a riflettere».

La decisione è stata contestata. Il 20 aprile, i Sentinelli di Milano si sono presentati a Lentate col cartello «Non alLentate la guardia. La Resistenza non ha scadenza». «La memoria legata alla Resistenza - dice Luca Paladini, fondatore de I Sentinelli di Milano - non può conoscere anni sabbatici. È grave la decisione della Sindaca, che con delle scuse strumentali si chiama fuori dai valori dalla nostra Costituzione»

Il caso di Lentate non è isolato: nei giorni scorsi, ci sono state polemiche per la decisione dell'azienda Magneti Marelli che in un primo momento aveva di escludere i partigiani dalle celebrazioni del 25 aprile, salvo poi ripensarci dopo le pressioni dei sindacati. Contro la festa della Liberazione si è schierato anche il candidato di centrodestra alle elezioni di Firenze Umberto Bocci, che «ha definito quella del 25 aprile una liturgia divisiva».