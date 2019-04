Venezia, il ministro Bussetti sul docente accusato di razzismo: «Chi semina odio va allontanato»

Sebastiano Sartori insegna storia dell'arte all'istituto alberghiero Andrea Barbarigo di Venezia. Negli ultimi giorni è salito alle cronache per le sue posizioni xenofobe sui social network e per la protesta dei genitori dei suoi alunni. Oggi, sabato 20 aprile, è intervenuto anche il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti. «Se qualcuno sale in cattedra per seminare odio e falsità evidentemente non si trova nel posto giusto. E va allontanato dalla scuola. Un concorso vinto non dà il lasciapassare per delirare e offendere», scrive su Facebook.

«Insegnare è un lavoro bellissimo, una missione da vivere tutti i giorni dando il meglio di sé per educare i nostri giovani», esordisce Bussetti. Che definisce «atteggiamenti e dichiarazioni inqualificabili» quelli del docente di Venezia. «Se confermati, rappresenterebbero un fatto gravissimo, un comportamento generale non conciliabile con il ruolo di docente».

Post che non lasciano spazio alla fantasia, quelli di Sartori, già segretario regionale di Forza Nuova. «La Costituzione? È un libro di merda, buono per pulircisi il culo». E ancora: «La senatrice Liliana Segre? Starebbe bene in un simpatico termovalorizzatore». O anche: «Erdogan? Avrà anche dei difetti ma rubargli qualche idea come le purghe a stampa, sindacati e polizia non sarebbe male».

«Non è possibile che un insegnante si esprima in questi termini», prosegue il ministro dell'Istruzione su Facebook. «Per questo ho sollecitato una relazione e un'ispezione: voglio verificare cosa sia realmente accaduto. Una volta accertati i fatti, assumeremo tutte le iniziative e le misure, anche sanzionatorie, necessarie a tutelare gli alunni e tutti i docenti che ogni giorno, anche a costo di enormi sacrifici, permettono alla scuola italiana di svolgere il suo fondamentale ruolo per i nostri giovani».

In copertina Luca Zennaro/Ansa | Il ministro della pubblica Istruzione Marco Bussetti

Leggi anche