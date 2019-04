Norcia in rivolta: la protesta delle lenzuola bianche

Cinque anni per ricostruire Notre Dame de Paris, assicura il presidente francese Emmanuel Macron. Quanti per il Centro Italia distrutto dal terremoto? La domanda aleggia qui da tempo e porta ora a una rivolta gentile, fatta di lenzuola bianche. Appese alle finestre e ai balconi di Norcia, dove il sisma del 30 ottobre 2016 ha distrutto la basilica di San Benedetto e la concattedrale di Santa Maria Argentea. Lenzuola bianche per dire, «ci avete lasciati soli», «siamo stati dimenticati», e «basta baracche. Ricostruire».

«Unica grande opera: ricostruire il centro Italia», si legge su un altro telo. «Vivere=ricostruire. Quando?» è la domanda che campeggia su un altro. «Ricostruire presto... che è tardi» è, per ora, l'amara risposta. Già, perché la ricostruzione, a Norcia, a tre anni dalle scosse, non è praticamente (quasi) partita.

È la battaglia del Comitato Rinascita Norcia. «Ci siamo costituiti a ottobre: abbiamo fatto iniziative, comunicati stampa, richieste di incontro, convegni. È venuto anche Vito Crimi in quanto commissario alla ricostruzione», racconta a Open Claudio Omero Marini. Per far partire finalmente la ricostruzione, e per «mettere in moto un meccanismo di superamento di situazioni per noi ridicole, che potrebbero essere risolte in poco». Perché tutto è ancora bloccato.

Alcuni esempi? Il castello del Vignola, nella piazza davanti alla Chiesa (crollata) di San Benedetto, «potrebbe essere riaperto con due mesi di lavoro. È un castello di 500 anni fa che non ha subito grossi danni e potrebbe essere riaperto in pochissimo tempo. Ma nulla si è mosso», dice Marini. Lo stesso vale per l'ospedale. O per il palazzetto dello sport: «Non ha riportato danni strutturali: si sono rotte solo le vetrate. Con due mesi di lavoro potrebbe essere rimesso in funzione e potrebbe diventare anche un centro di aggregamento per la cittadinanza, visto che non ce ne sono».

Perché è tutto fermo? «Bella domanda: stiamo cercando di capire anche noi le ragioni burocratiche. C'è un groviglio di enti e non è facile trovare referenti, tra Sovrintendenza, Comune, Regione: ognuno ha la sua responsabilità e competenza», dice il rappresentante del Comitato Rinascita Norcia. «Questi sarebbero interventi che prenderebbero tre, quattro mesi. E invece, dopo tre anni, non c'è neanche il progetto».

A Norcia, per il momento, ci sono solo le impalcature: sulle mura e sulle chiese. «Ferme lì da tre anni, senza interventi di recupero del materiale all'interno degli edifici religiosi, che nel frattempo sta marcendo», racconta ancora Claudio Omero Marini.

Il «muro di gomma»

I cittadini raccontano di aver trovato nelle istituzioni un «muro di gomma». Di avere dati non aggiornati rispetto alla ricostruzione e di non ricevere risposte. Risposte sulle dinamiche burocratiche, sui numeri che si sono messi in moto, su quello che è fermo. «Le aziende, qui, stanno chiudendo o comunque sono in difficoltà». Norcia aveva poco meno di 5mila abitanti, prima del terremoto. «Ora, effettivi, saranno 3mila», spiega Claudio Omero Marini. «Ma anche questo è un dato ufficioso, visto che l'amministrazione non ce lo fornisce», sorride.

Eppure la sarebbe la risposta contro lo spopolamento, «che è la grande paura che hanno gli abitanti di questa zona», rimarca Fabrizio Ricci di Libera Umbria. «E che gli anziani si chiudano in casa. Tra i giovani poi, ci raccontano, ci sono casi di depressione». A Norcia, oggi, «ci sono pochissimi luoghi pubblici di aggregazione. Quelli che ci sono sono a pagamento. E questo è un problema».

Libera, insieme a OnData, metterà a disposizione Ricostruzione Trasparente, una piattaforma digitale dove confluiscono tutti i dati pubblici sulla ricostruzione e che consentirà «ai cittadini di Norcia di farsi comunità monitorante, per mettere pressione alle istituzioni», spiega ancora Ricci.

A Norcia ci sono anche, ancora, oltre 50mila tonnellate di macerie da raccogliere (100mila sono state smaltite). È tutto fermo, e si rischia di vedere volatilizzarsi il finanziamento. Lo stesso decreto sblocca-cantieri, che contiene norme per accelerare gli appalti e la ricostruzione post-terremoto, rischia nei fatti di complicare la situazione, per problemi di organico nei comuni che dovrebbero gestire la ricostruzione.

«Ci sono 9mila schede Aedes - fatte dai tecnici dopo il sisma, per il censimento dei livelli di danno. Ci aspetteremmo quindi in teoria 9mila progetti. In un anno ne sono stati presentati 1000 e approvati 300: tutti casi di danni lievi, per importi dai 20 ai 50/70mila euro», dice Marini dal comitato. «E tutti gli edifici che andranno demoliti? E quelli del centro storico che richiedono interventi particolari?».

«Siamo sconfortati»

I cantieri partiti? «Non ci sono dati ufficiali. Azzarderei una ventina, non di più. E, senza tutta la burocrazia, sarebbero partiti anche prima». Nessuno, assicurano dal comitato, li ha ascoltati. «Eppure abbiamo provato a farci sentire. Forse queste lenzuola bianche alle finestre possono cominciare a smuovere qualcosa». Lo sconforto, dice Marini, «ci sta demoralizzando». Il turismo ha subito un duro colpo: prima del terremoto, a Norcia, c'erano 3mila posti letto. Ora 300».

A Spoleto, Assisi, Perugia c'è stato un boom di visite rispetto agli anni precedenti. «Anche grazie al fatto che le persone non vengono più a Nocia, ma si fermano prima». Alberghi e agriturismi hanno chiuso, soffrono tutte le attività collaterali. «Nel centro storico prima c'erano cinque ristoranti. Ora solo in tre hanno riaperto. E due hanno già chiuso di nuovo».

Foto Comitato Rinascita Norcia / Facebook

