Festival nazi-rock nei padiglioni comunali nel giorno del compleanno di Hitler: polemica a Cerea

Clamore e sconcerto per Defend Europe, il festival di nove gruppi nazi-rock organizzato nell’Area Exp del comune di Cerea, nel veronese. Scambiato inizialmente per una festa della birra dai residenti, l’evento si è rivelato in realtà un mini-festival musicale, che ha fatto radunare nel comune veronese circa 1000 nazi-skin provenienti da tutta Europa.

Gruppi dell’opposizione della giunta comunale di Cerea, tra cui «Coccinella Cerea» e «Cerea Città» però non ci stanno ed «esigono spiegazioni sui motivi che hanno spinto a concedere l’uso di tale area a gruppi di nazifascisti e dichiaratamente razzisti».

A renderli «allarmati e stupiti» influisce anche l’aver «voluto celebrare la nascita del più grande criminale che la storia recente abbia mai avuto, Hitler», cosa che, a dir dei due gruppi, «porterà discredito alla città di Cerea».

Il portavoce e rappresentante legale di Veneto Fronte Skinheads, Giordano Caracino, ha spiegato a L’Arena che «dal 2004 ci troviamo tutti gli anni per questo concerto. Il periodo del concerto è sempre stato questo, in coincidenza con le festività pasquali». Caracino ha poi aggiunto: «Il fatto che questa volta sia coinciso con la data di nascita di Hitler è stata una casualità».

A intervenire sull’argomento anche la deputata M5s Francesca Businarolo, presidente della commissione Giustizia alla Camera, che commenta: «Questi gruppi che si ispirano all’ideologia violenta e razzista che tanto orrore ha portato in Europa si sentono evidentemente in diritto di poter manifestare quello che vogliono perché le autorità non intervengono».

Foto copertina Il Ruggito Del Leone - Facebook | Il manifesto dell'evento a Cerea

