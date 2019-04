La Tour Eiffel si spegne per rendere omaggio ai morti in Sri Lanka - Il video 

Allo scoccare della mezzanotte le luci della Tour Eiffel, il più celebre monumento francese al mondo, si sono spente. Un omaggio alle 290 vittime degli otto attentati in Sri Lanka.

L’annuncio era stato dato sul profilo ufficiale della Tour Eiffel su Twitter: «Stasera, da mezzanotte, si spegneranno le mie luci in omaggio alle vittime degli attacchi in Sri Lanka», recita il post.

Non è la prima volta che le luci della Tour Eiffel vengono spente in segno di cordoglio per le vittime di attentati. Anche nel maggio 2017, dopo l’attentato a Manchester a conclusione del concerto di Ariana Grande e in cui persero la vita 22 persone, le luci della torre vennero spente in segno di rispetto per le vittime.

BFMTV | La Tour Eiffel con le luci spente dopo gli attentati in Sri Lanka

Nel 2015, anno di profondo terrore e orrore per la Francia, le stesse luci vennero spente nel gennaio 2015 a seguito dell’attentato nella redazione di Charlie Hebdo, e nel novembre 2015, dopo i sei attacchi terroristici coordinati a La Petit Cambodge, al Carillon, al Café Bonne Biere, a La Belle Equipe, a Comptoir Voltaire e al Bataclan, che portarono alla morte di 130 persone.

Foto copertina: BFMTV | La Tour Eiffel con le luci spente dopo gli attentati in Sri Lanka

