Salvini: «Polemiche inutili per la foto con il mitra. Oggi ho messo tre peluche»

«La foto col mitra? Sono polemiche fondate sul nulla» dice Matteo Salvini sul palco di Pinzolo (Trento) dopo 24 ore di dibattito via social sull'immagine postata ieri su Facebook dal suo "guru" Luca Morisi.

«Questa mattina ho pubblicato la foto di tre peluche che ho portato in gita per mia figlia e hanno polemizzato anche sui peluche. Se la sinistra si attacca alle foto per polemizzare vuol dire stiamo lavorando bene» aggiunge il ministro dell'Interno.

Poi un messaggio agli alleati di governo: «Io ho le idee chiare, non so loro se vogliono chiarire. c'è un contratto di governo che ci impegna per altri 4 anni. C'è tanto da fare, di perdere tempo o di fare polemiche non ho voglia».

La comunicazione dei due vicepremier riempie ormai ogni spazio disponibile sulle piattaforme web. E dopo la foto di Salvini scattata allo stand della Polizia a Spinaceto (del 2018) alcuni esponenti Pd hanno chiesto le dimissioni del responsabile comunicazione del ministro dell'Interno.

Luca Morisi aveva scritto sulla sua pagina Facebook: «Vi siete accorti che fanno di tutto per gettare fango sulla Lega? Si avvicinano le Europee e se ne inventeranno di ogni per fermare il Capitano. Ma noi siamo armati e dotati di elmetto! Avanti tutta, Buona Pasqua!».