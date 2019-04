«Italiano di m....»: Maurizio Sarri insultato dalla panchina del Burnley

«Italian sh..», «italiano di m....», questo l'appellativo che è stato rivolto a Maurizio Sarri, allenatore del Chelsea, dalla panchina del Burnley, alla fine della partita contro la sua squadra, terminata con un pareggio 2-2.

Secondo quanto riportano i media inglesi, sarebbe stato un componente dello staff tecnico a urlare gli insulti a Sarri nei minuti finali del posticipo. Le parole hanno scatenato la reazione di Sarri che è stato espulso dal direttore di gara. L'ex allenatore del Napoli non ha voluto nemmeno presentarsi in Conferenza stampa a fine partita per spiegare l'accaduto, lasciando la parola al suo vice Gianfranco Zola: «Sarri è stato espulso dopo essere stato offeso. Dopo quanto successo in campo, non ha ritenuto che parlare con la stampa fosse la cosa giusta».

«Credo che la vicenda avrà un seguito: capiamo che l'adrenalina possa giocare brutti scherzi, ma era rattristito», ha aggiunto Zola. Per Sarri è stata una partita difficile quella contro Burnley: ha dovuto anche incassare la protesta di Gonzalo Higuain al momento della sostituzione.

