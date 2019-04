«Onore a Benito Mussolini»: lo striscione degli ultras laziali a Milano

«Onore a Benito Mussolini», queste parole, scritte a caratteri cubitali, sono comparse su uno striscione esposto a Milano alla vigilia del 25 aprile. La scritta è firmata: «Irriducibili» come sono noti gli ultras della Lazio. I tifosi laziali si trovano in trasferta a Milano per la seminale di Coppa Italia con il Milan che si gioca stasera, 24 aprile.

Lo striscione è stato srotolato intorno alle 14 da una cinquantina di ultras biancocelesti in corso Buenos Aires all’altezza del civico 97, vicino a piazzale Loreto. L'immagine che ha iniziato a circolare su Facebook è stata scattata dal giornalista Matteo Pucciarelli. «È insopportabile che avvengano simili provocazioni alla vigilia del 25 Aprile. Chiediamo alle autorità di individuare i responsabili», commenta Roberto Cenati, presidente milanese dell’Anpi.

