Quante azioni (e atti vandalici) contro il 25 aprile? Abbiamo provato a contarle

La polemica nel governo su questo argomento è ancora accesa, con Luigi Di Maio che paragona chi non partecipa alle celebrazioni per la Liberazione d’Italia dal nazifascismo alle posizioni del «Congresso della famiglia» di Verona e Matteo Salvini che rifiuta di unirsi alle cerimonie ufficiali perché al centro c’è la lotta alla Mafia.

Ma quante sono state finora le iniziative contro la ricorrenza del 25 aprile? E quanti i veri e propri atti vandalici dedicati alla contestazione della data? Abbiamo provato a fare una mappa.

Piazzale Loreto, Milano

L’ultima azione in ordine di tempo è probabilmente quella del pomeriggio del 24 aprile, quando un gruppo di Irriducibili, tifoseria organizzata ed estrema della Lazio, ha srotolato uno striscione inneggiante a Mussolini in piazzale Loreto. La tifoseria è in trasferta a Milano, ma non è certo un caso se proprio in questo giorno il gruppo di ultras ha scelto di dare vita ad un'azione così dirompente.

Bologna

La notte del 24 aprile è stata danneggiata e sfregiata la lapide dedicata ai partigiani del quartiere Bolognina, prima periferia di Bologna. Nel cortocircuito tipico dell’ultimo periodo, si è arrivati al paradosso di un simbolo particolarmente caro alla sinistra prima distrutto e poi imbrattato con una falce e martello segnata da una bomboletta spray rossa.

Il sindaco, Virginio Merola, ha commentato che tutto tornerà al suo posto: «Agiremo con intelligenza come ci hanno insegnato a fare i partigiani».

Vighignolo, Milano

Nella notte tra Pasqua e il lunedì dell’Angelo, qualcuno ha appiccato il fuoco alla statua di Giulia Lombardi. Il busto di legno era stato da poco inaugurato, in memoria della ragazza trucidata per rappresaglia mentre andava al lavoro in bicicletta.

Savona

Le proteste di CasaPound a Savona sono riuscite, se non a bloccare le celebrazioni per la Liberazione d’Italia, di certo a modificarne l’andamento.

Quest’anno, per la prima volta, il prefetto ha deciso di deviare il percorso del corteo in memoria della Liberazione da via San Lorenzo, strada simbolica perché di qui passarono le truppe Alleate e gli stessi cittadini savonesi che erano scesi in piazza poco prima del loro arrivo. Visto, però, che la via ospita la sede di CasaPound, il prefetto ha deciso di deviare la manifestazione dal suo percorso, storico, come spiega il Fatto Quotidiano.

Reggio Emilia

Paradossale cortocircuito (sfiorato) anche nella città emiliana. Fino a pochi giorni fa, la casa dei Fratelli Cervi, torturati ed uccisi nel 1943 in uno degli episodi più simbolici della resistenza al Nazifascismo, avrebbe dovuto ospitare una iniziativa organizzata da un’associazione nazionalista ucraina, l’Associazione Italia Ucraina Maidan.

Alcune organizzazioni antifasciste locali, tra le quali l’Anpi, hanno contestato l’appuntamento. Secondo le accuse, l’associazione avrebbe pubblicato in passato sui propri profili pubblici persino immagini della seconda guerra mondiale e appoggerebbe il governo nazionalista ucraino (sconfitto alle ultime elezioni). Dopo la contestazione, l’istituto Alcide Cervi ha annullato l’incontro.

Insomma, la vigilia delle celebrazioni è stata piuttosto agitata. E ora gli occhi sono puntati sulle celebrazioni di domani.

