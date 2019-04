California, spari fuori da una sinagoga a San Diego: almeno un morto e diversi feriti. Il sindaco: «È un crimine d'odio»

Una sparatoria ha avuto luogo vicino a una sinagoga a Poway, un sobborgo di San Diego, in California. Una persona è morta. Lo ha confermato il sindaco di San Diego Steve Vaus che ha definito l'attacco «un crimine d'odio».

Altre tre persone sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale, non è nota la gravità delle loro condizioni. Lo ha fatto sapere la polizia di San Diego in un tweet.

Tra i feriti ci sarebbero anche due bambini e il rabbino della sinagoga. La polizia avrebbe fermato un giovane che potrebbe essere l'autore della sparatoria. Diversi fedeli si erano radunati nella sinagoga per le celebrazioni della Pasqua ebraica.

Rimane ignoto il movente e la dinamica dell'aggressione. Anche se secondo il sindaco l'uomo che ha sparato «è stato mosso dall'odio per la comunità ebraica». La polizia è intervenuta alle 11.30 ora locale, alle 20.30 italiane. La funzione per la conclusione della Pasqua ebraica era prevista, invece, per le 11.

Soltanto sei mesi fa la comunità ebraica veniva colpita dall'attacco più grave nella storia degli Stati Uniti: la strage di Pittsburgh, in Pennsylvania. Morirono undici persone, feriti quattro agenti di polizia.