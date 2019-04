«Ponte anche per noi». Birrificio annuncia la chiusura serale con la foto del ponte Morandi

La foto del moncone del Ponte Morandi rimasto in piedi dopo il crollo del 14 agosto 2018, il camioncino dei supermercati Basko bloccato a pochi metri dal vuoto: questa l’immagine condivisa sulla pagina Facebook del birrificio Adda per comunicare ai propri clienti la chiusura del sabato sera rispetto al solito orario.

«Questo sabato siamo chiusi, ponte anche per noi!! A presto!!» la frase condivisa dal birrificio con la foto del ponte genovese. Immediate le critiche da più lati per il pessimo gusto del messaggio, specialmente da parte dei genovesi e ancor di più dei familiari delle vittime del crollo.

Birrificio Adda / Facebook - Il post della birreria bergamasca con la foto del Ponte Morandi

I titolari del Birrificio Adda hanno dunque deciso di chiedere scusa sempre tramite Facebook: «Chiediamo sinceramente scusa a tutti per il post di ieri sera, non era assolutamente intenzione di nessuno di noi sfruttare una tragedia a scopo di marketing».

Birrificio Adda / Facebook - Il post di scuse della birreria bergamasca

Scuse non accettate, a tal punto che i titolari del birrificio si son ritrovati subissati di commenti indignati, di insulti e minacce, che hanno portato alla chiusura della pagina.

