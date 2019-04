Le immagini del grande vuoto: chi sono i 19 deputati in aula per Giulio Regeni

Diciamolo subito: se in aula ci fossero stati 630 deputati non sarebbe cambiato nulla. L'ok alla commissione parlamentare d'inchiesta che proverà a fare luce sulla morte di Giulio Regeni sarebbe arrivato lo stesso. Ma la politica vive anche di simboli: e una Camera dei Deputati gremita in un periodo di vacanza e a pochi giorni dall'ennesimo appello dei genitori di Giulio avrebbe trasmesso, senza dubbio, un messaggio molto forte.

Filippo Sensi / Twitter | L'aula della Camera durante la discussione sull'Istituzione della Commissione d'inchiesta sulla morte di Giulio Regeni

Non è andata così: alla seduta erano presenti soltanto 19 deputati su 630. L'aula era praticamente deserta. La commissione d'inchiesta, però, ci sarà e avrà 12 mesi di tempo per trovare i responsabili della «morte del ricercatore nonché i moventi e le circostanze del suo assassinio». Il corpo di Regeni fu trovato al Cairo, sul ciglio di una strada, il 3 febbraio 2016, con evidenti segni di tortura.

I nomi dei deputati presenti in aula

Otto i deputati del Partito Democratico: Enrico Borghi, Massimo Ungaro, Andrea Rossi, Andrea Giorgis, Barbara Pollastrini, Stefano Ceccanti, Piero Fassino e Filippo Sensi.

Quattro i deputati del Movimento Cinque Stelle: Sabrina De Carlo, Marta Grande, Luca Sut e Virginia Villani.

Due i deputati di Liberi e Uguali: Laura Boldrini e Federico Fornaro.

Due i deputati della Lega: Marco Formentini e Manfredi Potenti.

Per Forza Italia, infine, era presente solo Felice Maurizio D’Ettore.

Gli assenti e i rappresentanti del Governo

Assenti invece in toto i membri di Fratelli d’Italia, mentre a rappresentare il Governo c’era solo il sottosegretario di Stato agli Affari Esteri Manlio di Stefano (M5s). A presiedere la discussione c’era Mara Carfagna (Forza Italia).

