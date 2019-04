Pensionato morto a Manduria: otto fermi, di cui sei minori

Continuano le indagini sull'aggressione al pensionato morto lo scorso 27 aprile a Manduria, in provincia di Taranto, dopo essere stato brutalmente massacrato da una baby gang. Gli agenti della Questura di Taranto hanno eseguito otto fermi, di cui sei nei confronti di minori, con le accuse di tortura e sequestro di persona.

I fermi fanno seguito alle indagini svolte dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Taranto, guidata da Carlo Maria Capristo, e dalla Procura della Repubblica per i minorenni, guidata da Pina Montanaro.

Le otto persone fermate dalla polizia sono ritenute a vario titolo gravemente indiziate in concorso dei reati di tortura, danneggiamento, violazione di domicilio e sequestro di persona aggravati, relativamente all'uccisione di Antonio Cosimo Siano avvenuta il 23 aprile scorso.

Già dalle chat di gruppo era emerso come i ragazzi avessero preso più volte di mira il 66enne di Manduria: «Con tante persone sempre da me venite?» aveva detto l'uomo in un video registrato dai ragazzi prima che uno di loro lo prendesse a pugni.

Intanto rimangono ancora da chiarire i motivi del decesso. Secondo alcune indiscrezioni dei risultati dell'autopsia a uccidere Stano potrebbe essere stata un'ulcera peptica, una condizione patologica dovuta dall'eccessivo stress a cui sarebbe stato sottoposto negli anni in cui è stato vessato dai ragazzi.

Sullo stesso tema