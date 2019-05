Silvio Berlusconi operato d'urgenza per occlusione intestinale

Silvio Berlusconi è stato operato all'ospedale San Raffaele di Milano, dove era stato ricoverato la notte del 29 aprile per un'occlusione intestinale. L'intervento è durato due ore e ora si trova in terapia intensiva. A causa di questo malore, non ha partecipato alla presentazione dei candidati di Forza Italia per le elezioni europee, organizzata a Villa Gernetto.

In serata, attraverso una nota ufficiale, sono stati resi noti i dettagli del ricovero: «È stato sottoposto a laparoscopia esplorativa che ha permesso di diagnosticare e trattare l'occlusione intestinale (...) dovuta a un intervento di colecistectomia eseguito 40 anni fa.L'intervento é correttamente riuscito ed è risolutivo. Il presidente è in salute e sarà dimesso nei prossimi giorni».

Auguri di pronta guarigione a Silvio Berlusconi sono arrivati dal ministro dell'interno Matteo Salvini che al termine del Consiglio dei Ministri ha fatto sapere di avere telefonato in ospedale per avere notizie e portare i suoi saluti a Berlusconi.