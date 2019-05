Matteo Salvini e CasaPound, un rapporto lungo cinque anni

C'è un filo nero che unisce CasaPound alla Lega di Matteo Salvini da ormai cinque anni. Un rapporto fatto di alti e bassi, cene e palchi condivisi ma anche di strade che si incrociano e si separano senza mai una netta presa di distanza tra il vicepremier del Carroccio e i "fascisti del terzo millennio".

Il primo abbraccio tra i due partiti risale alle elezioni europee del 2014 quando Mario Borghezio (Lega Nord) viene eletto nella circoscrizione del centro Italia grazie ai voti del partito di estrema destra. A seggio ottenuto, saranno sia lui (ora fuori dalle liste della Lega) sia loro, i ragazzi di Casapound, ad ammettere il patto.

È il preludio a un'intesa organica e politica tra i due movimenti che si scagliano contro Bruxelles, predicano l'uscita dall'euro e urlano «tolleranza zero» contro i migranti, agitando lo spauracchio della sostituzione etnica.

Ansa | Simone Di Stefano (CasaPound) e Mario Borghezio (Lega Nord)

Non a caso, un anno più tardi, Matteo Salvini e Simone Di Stefano parleranno insieme dal palco di piazza del Popolo alla manifestazione organizzata dalla Lega Nord contro il governo Renzi. Saranno le tre spighe di Sovranità a unirli.

Ansa | 28 febbraio 2015 - Simone di Stefano annunciato da Matteo Salvini alla manifestazione della Lega Nord in piazza del Popolo a Roma

L'esperimento si ripeterà poco dopo con un altro palco condiviso, questa volta in via Merulana, al teatro Brancaccio. Siamo all'Esquilino: a 500 metri c'è lo stabile occupato da CasaPound. Non solo dichiarazioni programmatiche ma anche brindisi a cena. Una foto ricordo di quella sera testimonia il legame del ministro dell'Interno con i «bravi ragazzi» di via Napoleone III.

Primato nazionale | 11 maggio 2015 - Matteo Salvini e Simone Di Stefano al teatro Brancaccio per "Roma: si parte da qui"



Poi stop. I rapporti si raffreddano. O così sembra da fuori. Negli anni a venire ci saranno sempre diversi particolari che richiamano quel legame agli occhi dell'osservatore accorto. La foto allo stadio Olimpico, per esempio, che immortala Salvini in tribuna - durante la finale di Coppa Italia Juventus-Milan del 10 maggio 2018 - con addosso un giubbotto di Pivert, marchio di abbigliamento di un militante di CasaPound.

Ansa | Matteo Salvini e Simone Di Stefano indossano il marchio Pivert, prodotto da Francesco Polacchi, militante di CasaPound ed editore di Altaforte

Dopo una breve dichiarazione di supporto alla Lega - pronunciata il 9 febbraio 2018 alla Camera da Simone Di Stefano, durante la presentazione del programma elettorale di CasaPound: «Se uscisse fuori un governo di centrodestra con Matteo Salvini premier potremmo dare il nostro appoggio esterno» - c'è un periodo di silenzio rispetto ai rapporti tra il leader del Carroccio e gli esponenti del partito della tartaruga.

Ansa | La sede di CasaPound in via Napoleone III a Roma

Fino a quando non esplode la polemica sullo sgombero dell'immobile di via Napoleone III, occupazione sulla quale si riaccendono i riflettori dopo lo stupro e l'uccisione della piccola Desirée Mariottini, avvenuto in uno stabile occupato del quartiere San Lorenzo, a Roma. E poi il caso di Torre Maura - dalle proteste degli abitanti al confronto tra un militante di estrema destra e il giovane Simone - e quello dello stupro di Viterbo che ha portato all'arresto di due esponenti di Casapound: in tutte queste occasioni, il vicepremier leghista non prenderà mai posizione contro "i fascisti del terzo millennio".

Ansa | La protesta del pane degli abitanti di Torre Maura

L'ultimo capitolo di questo rapporto è impresso nella recente pubblicazione del libro Io sono Matteo Salvini, intervista allo specchio, con una casa editrice legata all’organizzazione di ispirazione fascista. Si chiama Altaforte Edizioni ed è guidata da Francesco Polacchi che edita anche il Primato nazionale. Lo stesso Polacchi che è titolare del marchio di abbigliamento Pivert, indossato dal leader della Lega. ​

Borghezio (Lega Nord) europarlamentare grazie ai voti di CasaPound

All'indomani delle elezioni europee del 25 aprile 2014, in cui la Lega Nord riesce a ottenere 6 seggi, Mario Borghezio esprime apprezzamenti in chiaro nei confronti di CasaPound, grazie ai quali voti è stato eletto nella circoscrizione Centro Italia. Il presidente del movimento di ispirazione fascista, Gianluca Iannone, conferma il sostegno dei militanti della tartaruga nel momento di tracciare la croce sulla scheda di voto.

Borghezio ringrazia per l'appoggio ricevuto. Un'elezione arrivata «grazie all’influsso benefico della porta magica di Roma (roccaforte di CasaPound, ndr) e all’ispirazione del pensiero di Ezra Pound».

14 novembre 2014 - Mario Borghezio e Simone Di Stefano in un bar di Tor Sapienza a Roma

«Ho invitato gli iscritti a votare per la Lega Nord con preferenza a Borghezio - aveva chiarito Iannone - Siamo contenti che sia stato eletto, è una persona onesta, coraggiosa e merita il nostro rispetto».

A essere decisivi, secondo il presidente di CasaPound, i temi usati nella narrazione politica: dalla difesa delle fasce più deboli e dei confini nazionali allo stop all’immigrazione, dal ritorno dei marò al protezionismo dei prodotti nazionali. «Un discorso nazionalista», lo definisce Iannone.

22 novembre 2014 - Mario Borghezio e Simone Di Stefano durante una protesta contro gli immigrati

La condivisione del palco di Roma. Di Stefano: "Prima gli italiani"

Sarà la voce entusiastica di Matteo Salvini ad annunciare l'ingresso sul palco di piazza del Popolo di Simone di Stefano. È il 28 febbraio 2015, la manifestazione è organizzata dalla Lega Nord che ha invitato "Sovranità, prima gli italiani". In effetti, Sovranità si presenta come un'associazione fondata per «sostenere politicamente, culturalmente e organizzativamente le battaglie di Matteo Salvini». E sul quel palco Di Stefano inneggerà a Matteo Salvini: «unico leader possibile».

Facebook | Simone Di Stefano nella primavera del 2015, quando era candidato alla presidenza della Regione Umbria

Il supporto del vicepresidente di CasaPound a Salvini e viceversa è urlato a gran voce davanti a centinaia e centinaia di partecipanti. Urla dal palco Di Stefano:

Ci chiedono: ma perché state in piazza con Matteo Salvini e con la Lega? Perché noi condividiamo ogni singola parola del programma di Matteo Salvini. I nostri tre capisaldi sono: no euro perché questo popolo deve essere padrone e sovrano della nostra moneta, stop all'immigrazione in una nazione in cui si vedono gli anziani rovistare nei cassonetti, i bambini morire negli ospedali per la malasanità. Non c'è posto per nessun altro. Terzo punto: prima gli italiani, in tutto.

Slogan tutt'ora in uso dalla Lega di Matteo Salvini.

Ansa | Uno degli slogan di CasaPound

Al Brancaccio va in scena il cartello dell'estrema destra di Roma

Ansa | 11 Maggio 2015 - Matteo Salvini al teatro Brancaccio per "Roma: si parte da qui" promosso da Lega "Noi con Salvini" e "Sovranità, prima gli italiani"

Il teatro è al completo. Il pubblico sventola le bandiere e il coro è quello da stadio: «Un capitano, c'è solo un capitano». Un saluto che poi sarà intonato costantemente, negli anni a venire, dai partecipanti di tutte le età a ogni convention leghista, da Pontida a Milazzo.

Al Brancaccio, quella sera del 12 maggio 2015 , il pubblico in visibilio decreta il successo dei perfomers: Matteo Salvini e Simone Di Stefano che di nuovo condividono lo stesso palco supportandosi a vicenda. A fare da spalla al futuro vicepremier è più il leader del partito della tartartuga, di casa qui all'Esquilino: la sede di CasaPound dista 500 metri in direzione della stazione Termini.

L'intesa politica è chiara. Gli intenti comuni: «L'Unione europea è una associazione a delinquere. Non l'Europa che può tornare ad essere un grande sogno. La burocrazia che hanno costruito è delinquenziale». I partecipanti sono convinti, sempre che fosse necessaria un'opera di persuasione: «Questo è l'unico Matteo bono». Il riferimento è a Renzi e alla crociata che le due espressioni politiche di destra hanno intavolato contro il suo governo di centrosinistra.

Primato nazionale | Il pubblico dell'evento al teatro Brancaccio

Il dopoteatro: a cena con CasaPound

Next | La cena di Matteo Salvini con gli esponenti di CasaPound

Dopo il successo registrato sul palco del teatro Brancaccio, Salvini e Di Stefano siedono in una trattoria della Capitale. La tavolata è lunga e i partecipanti riconoscibili vengono dalla galassia di CasaPound. Oltre ai già citati, a cena ci sono anche Gianluca Iannone - fondatore, presidente di CasaPound e frontman degli Zetazeroalfa - e Davide Di Stefano - fratello di Simone, dirigente nazionale di CasaPound e fondatore del Blocco studentesco.

Allo stadio con Pivert, il marchio del picchio

«Sapete perché abbiamo scelto un picchio come simbolo? Perché volevamo picchiare tutti»: twitta così il militante di CasaPound Francesco Polacchi qualche anno fa a proposito del marchio di abbigliamento Pivert di cui è titolare.

Ansa | 10 maggio 2018, stadio Olimpico - Matteo Salvini indossa un giubbotto di Pivert

I rapporti di Matteo Salvini con CasaPound nel frattempo sembrano essersi raffreddati, per lo meno quelli alla luce del sole. L'aspirante premier leghista deve rientrare nell'alleanza di centro destra e accantona - apparentemente - il legame con CasaPound.

Fino a quando, alla finale di Coppa Italia tra Juventus e Milan il 10 maggio 2018, Salvini sfoggia un giubbotto di Pivert, il brand prodotto appunto da Polacchi che è anche editore di Altaforte e Primato nazionale. La foto scattata dalla tribuna dello stadio Olimpico scatenerà molte polemiche e farà tornare a parlare del legame tra Salvini e CasaPound.

Polacchi è stato responsabile nazionale del Blocco studentesco, costola di CasaPound, e nel 2013 è stato candidato per il partito della tartaruga come presidente del XIII municipio di Roma. Nel 2007 è stato condannato a 1 anno e 4 mesi per gli scontri di piazza Navona del 29 ottobre 2008 tra collettivi di destra e di sinistra.

Le beghe con lo sgombero dello stabile occupato da CasaPound

Gli ultimi fatti di cronaca che fanno tornare alla ribalta lo sgombero dell'immobile occupato da CasaPound rimettono Salvini davanti alle sue contraddizioni. Il primo caso è quello dell'omicidio di Desirée Mariottini, 16 anni, violentata e uccisa nella notte tra il 18 e il 19 ottobre 2018, in uno stabile occupato del quartiere San Lorenzo a Roma.

In questa circostanza, il ministro dell'Interno promette «tolleranza zero» rispetto all sgombero di tutti gli immobili occupati della Capitale, «quasi tutti occupati da migranti o antagonisti di sinistra». A questo esatto punto della storia risulta evidente la contraddizione di Matteo Salvini, specie agli occhi degli altri soggetti politici.

Ansa | Lo stabile luogo della violenza nel quartiere San Lorenzo

Si apre la tensione con il M5s. Il campidoglio di Virginia Raggi lo mette di fronte all'incongruenza e lo invita a disporre lo sgombero dello stabile di via Napoleone III, occupato dai fascisti del terzo millennio sin dal 2004 . Sgombero che può essere ordinato solo dal prefetto (allora, Paola Basilone) alle dirette dipendenze del ministero dell'Interno.

A questo punto, Matteo Salvini definisce la questione non prioritaria in quanto l'edificio, di proprietà del Demanio, «non risulta essere pericolante e nessuno ne ha mai denunciato l'occupazione». Una situazione che si perde in anni di lungaggini burocratiche e rimpalli di responsabilità. Fatto sta che lo stabile dell'Esquilino non finisce nella lista di quelli da sgomberare con urgenza perché il titolare del Viminale non lo ritiene un intervento prioritario: «A Roma ci sono 27 edifici che devono essere sgomberati prima».

Ansa | La sede di CasaPound in via Napoleone III a Roma

Comincia un braccio di ferro politico. Il M5S lo attacca. Compreso Luigi Di Maio che supporta Virginia Raggi in quella che pare essere per lei una partita ancora più grande da quando le mani di Salvini sembrano volersi allungare anche sul Campidoglio. La linea del leader del Carroccio non si scalfisce. Da qui le accuse e il continuo rumore di fondo: «Il ministro dell'Interno protegge i camerati romani».

Lo stupro di Viterbo: il rilancio della castrazione e il silenzio su CasaPound

Non una parola sui due esponenti di CasaPound (espulsi dopo i fatti), autori delle violenze ai danni di una 36enne di Viterbo lo scorso 29 aprile. Sono Francesco Chiricozzi e Riccardo Licci, 19 e 21 anni, ora accusati di violenza sessuale. Salvini rilancia con una forte dichiarazione su Twitter il tema della castrazione chimica, ma non fa alcun riferimento all'appartenenza politica dei due arrestati. CasaPound non viene menzionata.

