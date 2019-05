Manduria, gli interrogatori: i ragazzi si dicono «dispiaciuti e provati»

«Dispiaciuti e provati»: è così che, secondo fonti della difesa, si sono definiti alcuni degli otto giovani sottoposti a fermo dalla Polizia nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di Antonio Stano, il 66enne pensionato di Manduria, in provincia di Taranto, morto il 23 aprile scorso dopo tre interventi chirurgici e vittima di una serie di aggressioni e violenze da più gruppi di giovani. I ragazzi si sono riconosciuti nei video acquisiti dagli inquirenti e hanno circostanziato il loro ruolo. Gli interrogatori sono in corso.

Al momento, secondo l'Ansa, sono stati stati interrogati i due maggiorenni da parte della giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario Rita Romano. Sono stati interrogati anche quattro dei sei minorenni coinvolti da gip del Tribunale per i minorenni Paola Morelli. I reati per cui sono state applicate le misure cautelari e sono indagati sono quelli di tortura, con l'aggravante della crudeltà, sequestro di persona, violazione di domicilio e danneggiamento.

Gli interrogatori

Il più grande del gruppo ha ammesso di aver partecipato a una sola "incursione" nell'abitazione del pensionato, documentata anche da uno dei video acquisiti dagli inquirenti, respingendo comunque le accuse di aver avuto un ruolo attivo. Anche uno dei minori interrogati, a quanto si apprende, ha negato di aver partecipato ad atti di violenza. Le due gip dovranno decidere con ordinanza se convalidare o meno i fermi e stabilire se la misura cautelare va confermata, revocata o attenuata.

I giovani, secondo gli investigatori, durante gli assalti nell'abitazione della vittima e per strada avrebbero fatto delle riprese con i cellulari mentre sottoponevano la vittima a violenze con calci, pugni e bastoni, per poi diffondere i video su chat di Whatsapp. Secondo la testimonianza della ragazza sedicenne di uno dei ragazzi, lo zio di uno dei presunti aggressori stava cercando di contattare gli altri componenti della baby gang intimando loro di non fare il nome del nipote alla Polizia.

La Marcia per la civiltà

Nel frattempo è stata rinviata a mercoledì 8 maggio la "Marcia per la civiltà" organizzata dalla Pro Loco di Manduria in memoria di Stano. Il raduno è previsto dalle ore 9.30 nella zona degli istituti secondari di Via Sorani. Hanno già aderito la Confcommercio di Manduria, le scuole, le parrocchie e l'amministrazione comunale, che sarà presente con il proprio gonfalone. Manduria «è città che accoglie, che dà sempre prova di grande solidarietà», ha scritto il presidente della Pro Loco Domenico Sammarco alla procuratrice minorile Pina Montanaro invitandola alla manifestazione.

«È insopportabile e inaccettabile l'accanimento mediatico contro questa città, trasformata in pochi istanti nello stereotipo del borgo sperduto in un sud arretrato ed assediato dalla malavita. Ci meraviglia e ci addolora che a farlo siano proprio quelle Istituzioni che, abbassandosi al livello dei tanti giustizieri che affollano il web e che davanti ad un monitor soppesano le coscienze degli altri, si scrollano di dosso ogni responsabilità troppo frettolosamente e con faciloneria scaricandola sui cittadini che invece invocano, disattesi, protezione e assistenza», scrive Sammarco.

«Oggi sono stata a Manduria per portare un mazzo di fiori davanti casa di Antonio, 66enne seviziato e torturato da una baby gang e poi tragicamente morto. Fratelli d'Italia sta depositando in questi giorni la proposta di legge per l'introduzione del reato di bullismo», scrive oggi su Facebook la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. «È ora di usare il pugno di ferro contro i bulli, maggiorenni e minorenni».

In copertina Renato Ingenito/Ansa | La finestra dell'abitazione di Antonio Stano, vittima di violenze in stile 'Arancia meccanica' da parte di una baby gang che lo ha più volte assalito in casa, a Manduria (Taranto), 26 aprile 2019.

