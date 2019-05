«Zucchine di mare? Ci stiamo organizzando» Il Parlamento europeo risponde alla Meloni

«Oggi noi abbiamo un’Europa dove io devo farmi dire da Macron quanto deve essere il diametro delle zucchine che i miei pescatori possono pescare nei mari italiani». Queste le parole di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia che accusa l’Europa e il presidente francese Macron di infierire e limitare le scelte della politica italiana.

«Ho detto per sbaglio “le zucchine pescate nei nostri mari". Qual è il problema?»

Dopo che il lapsus è diventato virale, la Meloni ha risposto all’ironia che il video ha generato: «Ho detto per sbaglio “le zucchine pescate nei nostri mari” durante una diretta Facebook. Non una grande notizia per la verità». La leader di FdI ha poi aggiunto: «Qual è il problema? Che se sono di destra devo per forza essere ignorante e impreparata? Oppure che mi sono permessa di tirare in ballo il beniamino Macron?»

«Per le #zucchinedimare ci stiamo organizzando»

Tra le varie risposte ricevute, è arrivata anche quella dell’Ufficio d’Informazione in Italia del Parlamento Europeo, che in un tweet spiega: «L'UE fissa degli standard a ortaggi e pesca per renderli più competitivi, più sani e più sostenibili. I coltivatori e i pescatori italiani si avvantaggiano di queste regole».

L’account ufficiale ha poi rimandato a un tweet del dicembre 2018, in cui si parlava delle dimensioni delle vongole italiane. In Europa, infatti, possono essere pescate vongole del diametro massimo di 25mm, mentre in Italia il diametro massimo concesso è di 22mm. Infine, l’Ufficio d’Informazione in Italia del Parlamento Europeo ironizza: «Per le #zucchinedimare ci stiamo organizzando».

