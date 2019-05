Spari a Napoli, Noemi in condizioni estremamente gravi. I medici: «Grave insufficienza respiratoria». Le ultime notizie

Sono ancora «estremamente gravi» le condizioni di Noemi, la bambina rimasta coinvolta in una sparatoria avvenuta il 3 maggio, in pieno giorno, in piazza Nazionale a Napoli. Nel bollettino medico diramato alle 11 del 5 maggio dall'ospedale pediatrico Santobono si parla di «una grave insufficienza respiratoria derivante dal danno polmonare».

La risonanza magnetica ha escluso la compromissione del sistema nervoso centrale e periferico. La bambina è ancora in coma farmacologico e collegata al ventilatore meccanico. Uno dei 4 proiettili partiti dalla pistola dell'autore dell'agguato, che il 3 maggio ha sparato ad altezza d'uomo in piazza Nazionale a Napoli, le ha forato i polmoni sfiorandole il cuore.

Il prossimo bollettino medico arriverà alle 11 di domani, 6 maggio. Intanto la mamma e il papà della piccola sono assistiti 24 ore su 24 da una squadra di psicologici dell'ospedale. Nell'agguato, oltre alla piccola, era rimasta ferita in modo lieve anche la nonna.

