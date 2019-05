«Scateniamo la tempesta a Bruxelles»: il manifesto leghista con la foto dell'alluvione

Campagna elettorale: tempo di comizi, slogan e manifesti. Ma il manifesto per le europee della candidata bellunese della Lega Ilenia Rento ha avuto un riscontro tutt’altro che positivo. In primo piano ci sono la candidata Rento e Matteo Salvini. In testa al manifesto campeggia la scritta: «Scateniamo la tempesta a Bruxelles».

Sullo sfondo, la foto della diga del Comelico dopo la devastante tempesta che nell'ottobre del 2018 ha messo in ginocchio l’intero Nord Est, abbattendo oltre un milione e mezzo di metri cubi di boschi e foreste secolari e causando la morte di 8 persone.

«Inizialmente ho pensato a un fotomontaggio demenziale, poi ho capito che era ed è l'amara realtà»

Le reazioni sono state durissime. L’europarlamentare Remo Sernagiotto (Fratelli d’Italia) ha chiesto a Salvini e al governatore Zaia di dissociarsi. «Inizialmente ho pensato a uno dei tanti fotomontaggi demenziali che si vedono online, poi ho capito che era ed è l'amara realtà», ha commentato.

«Alberi abbattuti e sorrisi, non c'è più rispetto. Fra un po’ vedremo candidati anche davanti alla diga del Vajont, belli, sorridenti e senza pensieri né memoria», ha continuato l’europarlamentare. «Vaia è una ferita ancora aperta e non merita di essere banalizzata a fini propagandistici», ha infine chiosato Sarnagiotto.

Foto copertina: Ilaria Rento / Facebook | Il manifesto per le europee della candidata leghista Ilaria Rento

