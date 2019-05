Corruzione in Lombardia, Fontana: «Sono trasparente». E il sindaco Sala lo difende: «Persona specchiata»

«Da oggi io vado avanti corretto e trasparente come sempre sono stato». Parla davanti al Consiglio Regionale lombardo il governatore Attilio Fontana, coinvolto come parte lesa - e non indagato - nell'inchiesta per corruzione che ha portato in carcere e ai domiciliari diversi esponenti di Forza Italia in Lombardia, oltre a imprenditori e amministratori pubblici.

Fontana, scrivono i magistrati, ha declinato un'offerta corruttiva - una serie di consulenze per il socio del suo studio legale in cambio della nomina di un dirigente - ma non ha denunciato l'autore della proposta. La posizione del governatore - che ora è parte lesa - potrebbe cambiare perché il suo socio, alla fine, un incarico l'ha avuto e i pm vogliono capire da dove sia venuto.

«Sono sempre stato fermamente convinto che ogni persona che ricopra una carica pubblica debba rifiutare offerte o utilità in cambio di consensi o favori», ha detto il presidente, che ha annunciato di aver sospeso l'incarico del sottosegretario Altitonante, uno dei politici di spicco di Forza Italia coinvolto dall'inchiesta (in Lombardia Lega e Forza Italia governano insieme).

Secondo i magistrati, Altitonante - ora ai domiciliari - avrebbe preso una tangente per sistemare una pratica edilizia e avrebbe ricevuto finanziamenti non dichiarati per la sua campagna elettorale. In tutto sono 96 gli indagati nell'inchiesta, 43 i destinatari di ordinanza di custodia cautelare in carcere e ai domiciliari. A 9 persone è stata contestata l'aggravante mafiosa. Tra gli arrestati ci sono anche due imprenditori, che i magistrati ritengono collusi con la 'ndrangheta.

Il sindaco di Milano Sala difende il Governatore

«Ero stamattina con il mio collega Fontana: siamo su due schieramenti diversi, però Fontana la ritengo una persona specchiata», ha detto Giuseppe Sala. «C'è un sistema - ha spiegato il sindaco, a margine di un evento a Firenze - che storicamente ha sempre portato un po' intorno alla Regione Lombardia, che si è prestato nella storia a un certo livello di illegalità».

Sullo stesso tema: