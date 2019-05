Caso Siri: è il giorno della verità

È il giorno della verità per il caso Siri, almeno per quel che riguarda la declinazione politica della vicenda che vede coinvolto il sottosegretario leghista alle infrastrutture. Oggi 8 maggio, infatti, prenderà il via il consiglio dei ministri che dovrà decidere le sorti di Armando Siri: ma l'esito appare da giorni scontato dopo l'annuncio del premier Conte di ritirare le deleghe nel caso di mancate dimissioni del sottosegretario indagato per corruzione.

Siri aveva anticipato la conferenza stampa in cui il premier ha comunicato la sua decisione, con una nota in cui dichiarava di rendersi disponibile alle dimissioni, nel caso in cui non non fosse stato ascoltato dagli inquirenti entro 15 giorni. Di Maio aveva perentoriamente commentato la posizione del sottosegretario leghista come «una furbata».

Al consiglio dei ministri ci sarà naturalmente Matteo Salvini e probabilmente tutti gli altri ministri leghisti. Potrebbero essere assenti il ministri degli Esteri Moavero Milanesi, impegnato in una missione in Vietnam, e quello dell'Economia Giovanni Tria che si trova al forum di Parigi. Le presenze e il peso delle diverse forze politiche all'interno del vertice non peseranno però sulla decisione sul caso Siri: non ci sarà un voto e non ci sarà conseguentemente una conta.

Ma Conte dovrà ascoltare il consiglio e non è da escludere che qualcuno, evidentemente dalle parti della Lega, voglia mettere nero su bianco la propria disapprovazione nei confronti della scelta del premier: certo non l'apertura di una crisi, ma un ulteriore raffreddamento dei rapporti dopo le recenti parole di Salvini: «Mi sembra evidente che con M5s ci sia una spaccatura su Siri e non solo su questo. C'è una differenza di vedute sulla Tav, sull'Autonomia, sull'immigrazione». Su Siri c'era stato anche un botta e risposta fra i due vicepremier. Di Maio aveva detto «Da noi chi sbaglia è fuori in 30 secondi. La Lega faccia lo stesso con Siri»; il leghista aveva replicato: «Solo chiacchiere telefoniche, la colpa va dimostrata».



Conte aveva cercato di gettare acqua sul fuoco: «La situazione è molto chiara, il mio percorso è stato sempre lineare. Non è stata una decisione che ho preso a cuor leggero. Vedrete che domani ci sarà un Cdm molto sereno». Ma giovedì 9 maggio ci sarà un altro momento importante nello sviluppo della vicenda, questa volta sul fronte giudiziario. L'avvocato di Armando Siri ha infatti comunicato che lo stesso Siri il 9 maggio depositerà una memoria difensiva spontanea «al precipuo fine di rappresentare i rapporti con Paolo Franco Arata».

Il caso Siri-Arata, rispetto agli altri punti di scontro all'interno del governo, potrebbe essere il primo in cui Matteo Salvini si troverà costretto a cedere su tutta la linea agli alleati del Movimento 5 Stelle. Quell'accusa, «corruzione», è per i pentastellati un tabù che non possono permettersi di abbattere, soprattutto a meno di tre settimane dal voto delle europee. Oltre alle intercettazioni agli atti e ai presunti legami di Siri con Arata, per i pentastellati peserebbe sulla Lega anche l'assunzione del figlio dell'imprenditore a Palazzo Chigi voluta, dicono, dal sottosegretario Giancarlo Giorgetti.



Insomma, la Lega potrebbe decidere, anche se a malincuore, di accettare di piegarsi alla posizione dei 5 Stelle su Siri per chiudere in qualche modo le vicende che ruotano attorno alla figura di Arata: un piccolo segnale di debolezza prima di ripresentarsi, presumibilmente fortissimi e a pesi elettorali invertiti, al tavolo del governo all'indomani delle elezioni europee.