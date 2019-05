Salone del Libro, Comune e Regione non vogliono Altaforte: «Sciogliete il contratto»

«Altaforte fuori dal Salone del Libro». A Torino, Cinque Stelle e Pd sono d'accordo. Dopo l'esposto alla Procura contro la presenza della casa editrice al Salone del Libro, Chiara Appendino e Sergio Chiamaparino hanno chiesto agli organizzatori di rescindere il contratto con Altaforte, il cui proprietario - Francesco Polacchi - è un esponente del partito di estrema destra CasaPound.

Nei giorni scorsi, Francesco Polacchi ha rilasciato un'intervista in cui ha detto di essere fascista (ora è indagato per apologia del fascimo). «Torino è antifascista», gli aveva risposto la sindaca Chiara Appendino, ma le polemiche erano cominciate già prima, tanto molti intellettuali e scrittori avevano deciso di disdire la loro partecipazione all'evento.

Ansa/Nella foto, l'editore di Altaforte Francesco Polacchi (è il ragazzo con la camicia a righe e un bastone in mano) durante uno scontro tra studenti avvenuto a Novara nel 2008

Anche il Memoriale di Auschwitz aveva annunciato un aut aut: «O noi, o CasaPound - avevano scritto in una nota - spiegando che non si può chiedere ai sopravvissuti di condividere lo spazio con chi mette in discussione i fatti storici che hanno portato all’Olocausto, con chi ripropone una idea fascista della società».

Secondo la città di Torino e la Regione Piemonte, soci fondatori dell'evento - «è necessario tutelare la manifestazione, la sua immagine, la sua impronta democratica e il sereno svolgimento di una manifestazione seguita da molte decine di migliaia di persone».

Per Appendino e Chiamparino, la partecipazione della casa editrice «rende impossibile lo svolgimento della prevista lezione agli studenti di Halina Birenbaum, sopravvissuta ai campi di concentramento nazisti». Il timore di contestazioni ha sollevato inoltre «forti criticità e preoccupazioni da parte degli espositori».

La replica di Altaforte

«È una richiesta assurda - dice francesco Polacchi - abbiamo pagato lo stand e siamo giustamente al Salone del Libro. Se dovessero rescindere il contratto, faremo causa. E, ovviamente, la vinceremo. Non so perché è stata fatta questa richiesta - continua - Non siamo né razzisti né antisemiti e vogliamo confrontarci con gli altri».