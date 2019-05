Salone del Libro, lo stand di Altaforte sarà spostato in uno spazio più sicuro

A un giorno dall'inizio del Salone del Libro non si placano le proteste per la presenza della casa editrice Altaforte vicina a CasaPound alla kermesse torinese. Gli organizzatori hanno fatto sapere che lo stand di Altaforte sarà collocato in uno spazio più sicuro del Salone del Libro, probabilmente davanti a quello della Difesa.

La decisione, a quanto appreso, è stata presa durante la riunione del Comitato ordine pubblico e sicurezza svoltosi in Prefettura per il timore che la discussa presenza della casa editrice possa generare tensioni all'interno della manifestazione. In un primo momento lo spazio espositivo era stato collocato all'Oval.

Intanto la sindaca di Torino Chiara Appendino, di comune accordo con il presidente della Regione Piemonte Sergio, ha presentato un esposto alla procura della Repubblica per apologia del fascismo contro Altaforte. «Il rappresentante della casa editrice Altaforte e la sua attività professionale nel campo dell’editoria sono estranei allo spirito del Salone del libro», hanno evidenziato nell'esposto.

Ieri è stata anche la volta del ministro dell'Interno, sarà proprio Altaforte a pubblicare la sua libro-intervista. Salvini non parteciperà al Salone del Libro: «Non fatemi fare anche l'organizzatore di saloni di libri», aveva detto durante una conferenza stampa per la presentazione della nuova sede dell'Agenzia dei Beni Confiscati. «Ritengo che la cultura sia sempre cultura da qualunque parte venga», ha chiarito il vicepremier.

«Io sono fascista. L'antifascismo è il vero male di questo Paese. La sinistra predica libertà culturale poi però ci censura», aveva dichiarato l'editore di Altaforte, Francesco Pannocchi, in un'intervista al Corriere della Sera. Frasi che avevano portato alle risposta immediata della sindaca di Torino: «Semplice concetto che deve essere molto chiaro, così come deve essere altrettanto chiaro che, in democrazia, non esistono alternative praticabili a questa posizione»: "Torino è antifascista"».

