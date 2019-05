Di Maio: «Dalla Lega vedo nervosismo e provocazioni»

Nervosismo e provocazioni: sono queste le due espressioni usate da Luigi Di Maio per descrivere l'atteggiamento degli alleati di governo, il giorno dopo la risoluzione del caso Siri. Ed è una metafora calcistica quella scelta dal capo politico M5S per descrivere la revoca dell'incarico al sottosegretario leghista: «Dopo aver messo in panchina il sottosegretario Siri (...) scorgo un po' di nervosismo da parte di qualcuno» scrive in un post su Facebook.



«Mi sorprendono le provocazioni che la Lega ci sta muovendo contro in queste ore, ma credo facciano parte di una precisa strategia per cercare di riprendere consenso su temi divisivi per la popolazione», prosegue Di Maio.

Solo ieri l'immagine del governo era stata questa: finito il consiglio dei Ministri (in cui si è dibattuto anche e soprattutto del caso Siri), Matteo Salvini era andato al Viminale, uscendo in macchina da Palazzo Chigi. Dalla sede del suo ministero aveva annunciato la volontà di chiudere tutti i negozi di cannabis legale, chiudendo poi alla proposta M5S sulle droghe leggere. Concetto poi ribadito in studio, a La7, da Lilli Gruber.

L'agenda di governo prevede numerosi temi 'insidiosi' per la maggioranza da portare avanti: dal decreto sblocca-Cantieri all'autonomia regionale. Dal salario minimo (proposto dai5 Stelle) al dossier Tav, rimandato solo pochi mesi fa.