La Mare Jonio salva 29 migranti al largo della Libia: «Chiesto porto sicuro all'Italia»

La nave Mare Jonio, della ong Mediterranea, ha soccorso un gommone in avaria a 40 miglia al largo della Libia. A bordo ci sono 29 migranti, tra cui una bimba di 1 anno e 3 donne, di cui una incinta. La ong ha fatto sapere di aver «chiesto porto sicuro al centro di coordinamento italiano».

Potrebbe aprirsi quindi un nuovo fronte fra la ong e il Governo, in particolare con Matteo Salvini, che in passato ha negato più volte l'attracco ribadendo che in Italia «i porti sono chiusi». Di certo tra il ministro dell'Interno e la ong Mediterranea non corre buon sangue.

Recentemente il Viminale ha pubblicato una direttiva rivolta esclusivamente a Mediterranea, intimandole di attenersi alle leggi nazionali e internazionali sul coordinamento delle attività di soccorso in mare e di rispettare «le prerogative di coordinamento delle autorità straniere», ovvero delle autorità libiche,

Secondo la direttiva, la Mare Jonio avrebbe violato la legge nelle attività di ricerca e soccorso. Nel testo c'è un invito a prevenire azioni che vengono definite «illecite».

La ong ha risposto querelando il ministro dell'Interno per diffamazione e calunnia: «La direttiva "ad navem" fa delle affermazioni gravissime, calunniose e soprattutto false nei nostri confronti, dove si fa intendere che avremmo commesso il reato di immigrazione clandestina. Questo è falso».

