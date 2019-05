La Mare Jonio è arrivata a Lampedusa. Sbarcati i 30 migranti

Porti italiani aperti. I 30 migranti salvati dalla Mare Jonio, di Mediterranea Saving Humans, sono sbarcati a Lampedusa. La nave è arrivata nell'isola, come conferma la stessa ong su Twitter. Ora l'imbarcazione dovrebbe essere sequestrata dalla Guardia di Finanza. Secondo le Fiamme Gialle, che sono salite a bordo stamane, venerdì 10 maggio, sarebbero state riscontrate alcune irregolarità. E ci sarebbe, secondo quanto comunicato dal Viminale, l'accusa di «favoreggiamento dell'immigrazione clandestina».

La Procura di Agrigento aprirà un fascicolo nelle prossime ore e valuterà se confermare o meno il sequestro della nave. «Viminale annuncia sequestro? Curioso che lo faccia via stampa prima che a noi», scrive Mediterranea Saving Humans su Twitter. «Nessuna notifica. Nessuna irregolarità riscontrata. Sequestro è atto per tentare di fermarci. Ma importante per noi è che le persone siano salve. Unico crimine è far morire la gente in mare o in Libia».

La Mare Jonio, scortata da una motovedetta della Guardia di Finanza che ha effettuato un controllo di polizia e non avrebbe intimato l'alt all'imbarcazione, era partita in mattinata «per fare ingresso al porto di Lampedusa e completare le operazioni di salvataggio con lo sbarco dei naufraghi nel porto sicuro, come prevede la legge».

La nave della Marina militare verso Augusta

Due sono i barconi di migranti salvati in mare il 9 maggio. Uno da una nave della Marina militare, la Cigala Fulgosi, che ha soccorso 36 persone a largo delle acque internazionali, tra cui 2 donne e 8 bambini. L'altro, appunto, della nave ong italiana Mediterranea Saving Humans, che ha salvato 30 migranti al largo della Libia, tra cui una bimba di 1 anno e 3 donne, una incinta.

Matteo Salvini gioisce su Twitter: «Ultimo viaggio per la nave dei centri sociali #MareJonio: bloccata e sequestrata. Ciao ciao». ma a dimostrare che i porti italiani non sono chiusi ci aveva pensato già ieri sera il premier Giuseppe Conte, dando l'ok per lo sbarco ad Augusta delle 36 persone soccorse dalla Marina Militare. E per la Mare Jonio conferma oggi: «Ci siamo sentiti con Salvini e siamo d'accordo sul sequestro, la nave era stata già diffidata, ora si faranno le verifiche», dice il premier parlando con i giornalisti a palazzo Chigi. «C'è di mezzo l'autorità giudiziaria e non entro nel merito. I migranti a bordo verranno fatti scendere e messi in sicurezza, ci mancherebbe, mica li mettiamo nelle patrie galere, o li affoghiamo in mare...».

«In un Paese normale chi salva una vita viene ringraziato. Nell'Italia di Salvini invece, viene messo sotto accusa - tuona Nicola Fratoianni de La Sinistra - Dovremmo dire un grazie enorme a chi in queste ore, Marina militare e Mediterranea hanno salvato persone che senza il loro intervento sarebbero morte». L'annuncio di un sequestro di Nave Mare Jonio «è grave e inaccettabile. Fermare chi salva le vite significa semplicemente aumentare il numero di chi muore in mare»

