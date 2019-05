Luca Parmitano sarà il primo italiano comandante della International Space Station

Luca Parmitano, l'astronauta italiano, celebre per aver raccontato per immagini sui social la sua esperienza nello spazio, tornerà in orbita attorno alla terra. Non solo: a lui sarà affidato il comando della Stazione Spaziale Internazionale. L'annuncio arriva dall'account Instagram ufficiale dell'Agenzia Europea per lo Spazio.

Nel post si legge: «Luca Parmitano sarà lanciato su @iss in una navicella Soyuz MS-13 (59S). Condividerà questo viaggio con l'astronauta statunitense @astrodrewmorgan e il cosmonauta russo Alexander Skvortsov e il trio si unirà agli astronauti statunitensi Christina Koch e @astrohague e al cosmonauta russo Alexey Ovchinin a bordo di Expedition 60. Durante la seconda parte della sua missione, Expedition 61, Luca assumerà il ruolo di International Space Station Commander, diventando il primo italiano in assoluto a farlo».

Parmitano era già stato sulla stazione spaziale internazionale durante la missione Volare, nel 2013, quando passò 166 giorni in orbita. Quella che comincerà il 20 luglio sarà quindi la sua seconda missione, soprannominata «Beyond» che in italiano si traduce con «al di là». Il 20 luglio è una data simbolica: come riporta il sito dell'Esa, sarà anche il 50esimo anniversario dello sbarco sulla luna dell'Apollo 11, la prima nella storia dell'umanità. «Luca - scrive l'Esa - lavorerà su una serie di esperimenti e tecnologie che ci aiuteranno a fare passi avanti nello spazio».