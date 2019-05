Napoli, arrestato l'uomo che ha sparato a Noemi

Arrestato l'uomo che avrebbe sparato alla piccola Noemi. È quanto si apprende da Napoli Fanpage. L'uomo coinvolto nella sparatoria in piazza Nazionale dello scorso 3 maggio è stato consegnato alla giustizia. Le forze dell'ordine hanno arrestato anche la persona che gli avrebbe fornito protezione coprendo la sua latitanza in questi giorni.

Nelle ultime ore la Procura, i carabinieri e la polizia avevano identificato la persona autore dell'agguato grazie ai filmati della sorveglianza. L'arresto è avvenuto questa mattina grazie, soprattutto, al lavoro di ricostruzione della rete di protezione di cui ha goduto l'autore dell'agguato in cui sono rimasti feriti, oltre alla piccola Noemi, anche sua nonna (in modo lieve) e Salvatore Nurcaro, vero obiettivo dello sparatore.

Adesso la procura e l'arma dei carabinieri sono certi di poter arrivare alla spiegazione del movente, che potrebbe essere dettato non solo da una logica criminale per il controllo del territorio, ma anche per questioni di carattere personale.

Intanto, nell'ultimo bollettino medico i medici hanno fatto sapere che le condizioni di salute di Noemi sono leggermente migliorate: «Noemi è stata sottoposta a ulteriori esami clinico-strumentali che hanno mostrato un lieve graduale miglioramento della funzione respiratoria - si legge. - Il nuovo quadro clinico ha reso possibile la riduzione dell'apporto di ossigeno mediante ventilazione. Continua la sedazione profonda e il monitoraggio di tutti i parametri. La prognosi permane riservata».

«Oggi, per il primo giorno dall’inizio di questo incubo, mi sento un poco più serena», dice la mamma di Noemi a Maria Luisa Lavarone, la mamma di Arturo, il ragazzo accoltellato da una baby gang a Napoli nel 2017.

Nella giornata di ieri centinaia di persone si sono radunate fuori dall'ospedale Santobono per mostrare la loro vicinanza alla famiglia della bambina. Una fiaccolata per lanciare un messaggio: «Napoli non è questo, Napoli è anche una bella città e lei lo deve sapere».

Sullo stesso tema