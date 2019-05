Vinci Salvini: il curioso caso del candidato che vince due volte

Lo staff di Matteo Salvini ci riprova e, come l'anno scorso, rilancia il concorso social «Vinci Salvini» per aumentare le interazioni della sua pagina Facebook. Al momento risultano essere tre i vincitori delle prime giornate dell'edizione 2019 del concorso, ma fioccano le prime polemiche. Nei giorni scorsi c'è stata una sorta di «bufera social» per il vincitore dell'8 maggio, Enrico Nacca. L'accusa è che il concorso sia stato truccato, tutto nasce da una semplice foto con Salvini pubblicata nell'estate 2018. Una «prova» che non è una prova, infatti molti dei vincitori e dei partecipanti hanno fatto qualche selfie in passato o sono iscritti al partito. Un caso più curioso è quello del vincitore del 7 maggio: Lorenzo Barbero,

«Bravissimo Lorenzo, vincitore del 7 maggio! Ci sentiamo presto!» scrive lo staff di Matteo Salvini nel post del 10 maggio 2019, ma il buon Lorenzo era già in precedenza un personaggio pubblico, un candidato alle prossime amministrative, per di più della Lega.

La foto usata per annunciare la vittoria del 7 maggio è quella pubblicata nella pagina Facebook di Lorenzo il 27 aprile 2019, la stessa sera del comizio di Matteo Salvini a Torino. Il ragazzo era proprio vicino al palco assieme agli altri membri del partito, come possiamo vedere dal video da lui pubblicato.

Per Lorenzo non è una novità, è già stato il vincitore nella scorsa edizione, durante la giornata dell'8 febbraio 2018:

Lo stesso giovane, il 6 maggio 2019, aveva pubblicizzato il concorso dal suo account Facebook, per poi vincerlo il giorno dopo:

L'annuncio della vittoria arriva l'8 maggio alle ore 11:28 dalla pagina Facebook ufficiale del partito:

Secondo quanto riportato nell'immagine «più "mi piace" metti ai post sui social di Matteo Salvini (Facebook, Instagram e Twitter) e più veloce sei, più punti ottieni». Non c'è dubbio che Lorenzo abbia messo «mi piace» ai post pubblicati dalla pagina Facebook del suo leader, così come anche possiamo notare il suo apprezzamento a qualche post di Giorgia Meloni. Un'attivista social, nulla da dire, che nel tempo si è fatto conoscere nei vertici della Lega diventando amico su Facebook anche di Luca Morisi.

Non è il primo vincitore di «Vinci Salvini» ad essere amico di Luca Morisi su Facebook. Anche altri della passata edizione risultano avere scambiato l'amicizia con il responsabile della comunicazione del leader leghista: Gabriele Pomponio, Mara Belli, Federico Luongo, Rosario Scarfone, Lorella Gervasi, Davide Rampi e Luca Mastroieni. Tutti sostenitori social che hanno partecipato al concorso, ma non tutti i vincitori sono poi risultati essere amici di Morisi. Al momento Lorenzo è l'unico che ci guadagna in termini di campagna elettorale, un precedente curioso che però non viola le regole dello stesso concorso.

