Manifesto di Salvini in Liguria: bella la foto, ma è stata scattata in Francia

Matteo Salvini domenica 12 maggio è stato in alcune località della Liguria e del Piemonte per una serie di comizi in vista delle elezioni europee: Fossano, Bra, Settimo Torinese, Tortona e Imperia. Visto che le località piemontesi non sono bagnate dal mare, è immaginabile che il manifesto che lo ritrae sorridente su uno sfondo costiero faccia riferimento alla sua visita Imperia. Ma la fotografia non è una veduta del capoluogo di provincia del ponente ligure. Si tratti infatti di una veduta di Mentone, cittadina francese appena oltre il confine con l'Italia.

L'immagine è rimasta sul profilo della Lega per pochi minuti, poi, appena lo staff si è accorto della gaffe, il manifesto è stato sostituito. Non è la prima volta che l'immagina panoramica della città della Costa Azzurra viene utilizzata per riferirsi a Imperia. Nello stesso errore era caduto in passato anche il quotidiano britannico The Guardian.

Negli ultimi mesi la Lega si era imbattuta anche in un'altra svista geografica. In occasione delle elezioni amministrative a Rieti il Carroccio si era presentato con un simbolo in cui è raffigurata l'Umbria e non il Lazio.

