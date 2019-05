Sicilia, ai ballottaggi vince il Movimento 5 Stelle. Lega a mani vuote

Buone notizie per il Movimento 5 Stelle dai ballottaggi in Sicilia, mentre gli alleati di governo della Lega tornano a casa a mani praticamente vuote. Sono cinque i comuni andati al voto ieri, domenica 12 maggio, nell'isola: Caltanissetta e Castelvetrano, Gela, Monreale e Mazara del Vallo in provincia di Trapani. Per i grillini il segno è positivo, con particolare soddisfazione per il fatto che viene portata a casa la vittoria anche in due città cruciali: Caltanissetta, al centro dello scandalo del "sistema Montante", e la città del superlatitante Matteo Messina Denaro, Castelvetrano, andata al voto dopo due anni di commissariamento per infiltrazioni mafiose.

Da queste elezioni, la Lega porta a casa il solo comune di Motta Sant'Anastasia, 12mila abitanti, vinto al primo turno. Bassa l'affluenza definitiva nei cinque comuni: il 43,60%, con un netto calo (del 15,37%) rispetto al primo turno (58,98%). Lo spoglio è ancora in corso. Hanno votato 98.783 elettori sui 226.546 aventi diritto. È soprattutto la cittadina di Gela a segnare un "allontanamento" degli elettori al secondo turno: è andato al voto il 40,49%, a fronte del 58,41% del primo turno.

Caltanissetta e Castelvetrano

Caltanissetta è la città dell'ex candidato governatore Giancarlo Cancelleri, leader dei 5S in Sicilia. Qui Luigi Di Maio è stato per ben due volte in campagna elettorale e il Movimento è riuscito a portare a casa la vittoria del suo candidato Roberto Gambino, che batte l'avversario di centrodestra Michele Giarratana. A fare da ago della bilancia potrebbe essere stata la Lega, che al ballottaggio potrebbe aver spostato i suoi voti sul M5s anziché su Giarratana, che si è fermato al 41,15%.

Roberto Gambino del Movimento cinque stelle è quindi il nuovo sindaco di Caltanissetta, l'unico capoluogo di provincia interessato dalla mini tornata elettorale. Gambino è riuscito nell'impresa di ribaltare l'esito del primo turno che lo vedeva indietro, al 19,92%, contro il 37,39% dell'avversario.

«Abbiamo vinto noi», dice trionfante nella notte su Facebook Luigi Di Maio, quando lo spoglio è ancora in corso ma il risultato ormai chiaro. «Abbiamo appena eletto Roberto Gambino sindaco e la sua giunta, che era già pronta e quindi da domani può mettersi al lavoro». Nel pomeriggio Di Maio sarà a Caltanissetta per festeggiare la vittoria insieme al padrone di casa Giancarlo Cancelleri.

A Castelvetrano, il paese del boss Matteo Messina Denaro, che aveva visto due anni fa il commissariamento del Comune per infiltrazioni mafiose, c'è quindi ora un sindaco: l'esponente di 5 Stelle Enzo Alfano si è imposto largamente - con il 64,67% - sul civico Calogero Martire, che ha ottenuto il 35,33%.

Gela

A Gela, durante la campagna elettorale, il leader della Lega ha riempito le piazze, ma non evidentemente le urne: a vincere, infatti, è l'alleanza anomala Pd-FI, un vero e proprio "Nazareno" siculo. Il ballottaggio vede quindi l'elezione a sindaco di Cristoforo Greco con il 52,45% che ha avuto la meglio sulla compagine formata da Lega, Udc, FdI e una lista civica che appoggiava Giuseppe Spata, attestatosi al 47,75%. «Un successo straordinario di una coalizione antipopulista contro le forze di governo», dice Calogero Speziale, ex vicepresidente dell'Ars e dirigente del Pd. «Non è un mistero che su Spata, al ballottaggio, erano confluiti pure i voti di M5S».

Mazara del Vallo

La Lega non passa neanche in una cittadina simbolo dell'immigrazione come Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. Qui a portare a casa il risultato è il centrosinistra e le liste civiche che vi fanno riferimento: e Salvatore Quinci vince con il 52,41%, prevalendo su Giorgio Randazzo, in corsa per la Lega e civiche, arrestatosi al 47,59%. «Sono soddisfatto per avere lanciato il riscatto amministrativo di questa città e per avere evitato che qualcuno dal Nord venisse a mettere una bandierina a Mazara, dando a un eventuale successo un valore simbolico del tutto sbagliato», dice Quinci.

Monreale

Alberto Arcidiacono, sostenuto al secondo turno da civiche, Diventerà bellissima del governatore Nello Musumeci e Udc, ha vinto a Monreale, in provincia di Palermo, con il 55,73%, facendo meglio di Pietro Capizzi, a capo di due civiche, che ha fermato la sua corsa al 44,27%.

In copertina il vicepremier Luigi Di Maio durante il comizio elettorale per le amministrative a Caltanissetta, in una immagine tratta dal suo profilo Instagram, 26 aprile 2019.

Leggi anche: