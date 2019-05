Taglio dell'Iva sugli assorbenti, M5S dice no: «Costava troppo, i numeri del Pd erano sbagliati»

La Camera ha bocciato il 14 maggio un emendamento del Pd al decreto sulla Semplificazione fiscale che proponeva l'abbassamento dell'Iva sugli assorbenti dal 22 al 5%. Il Movimento Cinque Stelle, da sempre sensibile al tema, ha votato in blocco contro la proposta, bocciata con 253 voti, solo 189 a favore. La motivazione fornita in aula dalla presidente della Commissione di Bilancio, Carla Ruocco del M5S, è la mancanza di coperture economiche per una spesa troppo importante. Questione di costi quindi, o di priorità?

Tassati al 22%

In Italia, secondo la direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, possono essere designate delle categorie a cui viene applicata un'aliquota Iva agevolata al 4% o al 10%. Tra questi troviamo le visite mediche e altri beni o servizi di prevenzione sanitaria e protezione igienica perché considerati un servizio rivolto alla salute del cittadino. Agli assorbenti si applica però l'aliquota ordinaria, cioè una tassa del 22%.

M5S: «Non ci sono le coperture»

La proposta di ridurre l'Iva sugli assorbenti è da anni un argomento su cui il Movimento Cinque Stelle ha una «sensibilità particolare», come tiene a sottolineare Vita Martinciglio, deputata M5S e lei stessa prima firma di un emendamento alla legge di Bilancio che proponeva un'Iva agevolata per i prodotti igenici femminili e quelli della prima infanzia. Questo è stato poi riformulato come ordine del giorno sull'Iva dei prodotti igienici biodegradabili.

Ma nonostante Di Maio abbia promesso di destinare alle famiglie il miliardo e mezzo risparmiato dal reddito di cittadinanza, il parere del M5S è che la misura sugli assorbenti costi troppo. «Nella proposta del Pd c'era scritto che sarebbe costata 5 milioni, invece il costo è di 212 milioni per portarla al 10% e di 300 milioni per portarla al 5%» spiega a Open Martinciglio, citando i dati forniti dagli uffici tecnici della Commissione bilancio. Stime che, secondo quanto racconta a Open la deputata Pd Enza Bruno Bossio, prima firmataria dell'emendamento, non sono state fornite ai parlamentari che ne hanno richiesto la visione.

Enza Bruno Bossio

Se non ora quando

«Siamo in stretta collaborazione con il Mef e con il viceministro per inserire la misura nel primo provvedimento utile», afferma la deputata M5S Martinciglio, ma per il partito, «le priorità sono le imprese, la semplificazione e le famiglie». Gli assorbenti? «Cercheremo anche di trovare uno spazio, (sempre se ci sarà il parere positivo da parte della ragioneria) per quanto riguarda le donne e il mondo dell'infanzia».

Tra l'altro, secondo la deputata M5S, parlare di riduzione dell'Iva durante una sessione dedicata alla Semplificazione fiscale era fuori tema, «l'emendamento sarebbe stato quasi da escludere per inammissibilità della materia», commenta Martinciglio.

La modifica all'Iva era stata però accantonata anche in sede di discussione della legge di Bilancio. Quella volta, la motivazione del rifiuto era stata la necessità di chiedere il permesso a Bruxelles, come spiegato dalla sottosegretaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze Laura Castelli.

Vita Martinciglio

«Non è vero che serve il permesso dell'Ue, lo può fare il singolo Stato membro, l'hanno fatto altri Stati - commenta a Open la deputata Pd Bossio. - Oggi i Cinque Stelle hanno perso l'ennesima occasione per dimostrarsi autentici e non virtuali difensori delle pari opportunità».

In effetti, la Commissione europea, interpellata da Report, aveva dichiarato che non esiste alcun ostacolo europeo all'abbassamento dell'Iva. La questione della tampon tax è infatti già stata affrontata altrove: in Francia è stata ridotta dal 20% al 5,5%, in Inghilterra dal 17,5 al 5%, in Portogallo, Olanda e Belgio al 6 e in Spagna al 10%. In Irlanda è stata addirittura abolita.

Il M5S ha anche depositato in Senato una proposta di legge che non è ancora stata discussa e che mira proprio a ridurre l'Iva sugli assorbenti. È questa, secondo Laura Boldrini, la motivazione che ha spinto il Movimento a votare in massa contro l'emendamento Pd sullo stesso tema, presentato oggi alla Camera.

«Dato che hanno una proposta su questo tema al Senato hanno bocciato questi emendamenti. L’interesse di Lega e M5S è solo quello di mettere per primi una bandierina. In Aula abbiamo contestato quest’atteggiamento, potevamo abbassare subito l’Iva, visto che il provvedimento era già pronto», ha affermato Boldrini.

Fuori dal Parlamento, gli studenti si mobilitano. Nei bagni dell'Università di Bari sono comparsi scatoloni rosa con su scritto «Le mestruazioni non sono una scelta, la solidarietà sì. Lascia un assorbente per chi potrebbe averne bisogno, prendilo se ne hai bisogno tu!».

Iniziative simili sono state adottate all'Università di Ferrara a Roma e in molte altre. Alla Statale di Milano un gruppo di studenti ha presentato una mozione per introdurre in università distributori di assorbenti al prezzo simbolico di 10 centesimi. Lì, la mozione è stata accolta.

