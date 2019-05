Formigli: «Salvini ha un problema patologico con Fazio» 

«Caro ministro Salvini, non si capisce perché lei non viene qui, ma va da tutte le altre parti». Con queste parole Corrado Formigli, giornalista e conduttore di Piazza Pulita, ha risposto alla battuta di Vittorio Sgarbi durante uno scambio di vedute sul tema dell’hate speech, utilizzato in modo sistemico sul web dai politici per attaccare e screditare gli oppositori.

Vittorio Sgarbi aveva fatto notare che la discussione in studio sembrava avesse preso una piega fortemente anti-salviniana, alla pari delle discussioni monodirezionali di odio verso il singolo utilizzate sul web dai politici, tra cui lo stesso Salvini. Formigli ha ribattuto a Sgarbi, ricordando che il vicepremier leghista e ministro dell’Interno è l’unico politico che non ha mai accettato gli inviti alla trasmissione del giovedì di La7.

«Ma cosa dobbiamo fare? È l’unico programma italiano dove non mette piede. L’unico». «Allora, caro ministro Salvini - continua Formigli - venga qua così le facciamo tutte le domande. Venga, ci dica perché non viene e se ne va».

Su queste parole è intervenuto con tono provocatorio, ma al contempo canzonatorio, Vittorio Sgarbi che ha fatto notare a Formigli che Salvini non va neanche da Fazio: «Non viene qua perché sei pagato troppo!», ha detto Sgarbi facendo riferimento all'assenza di Salvini al programma di Fazio, che - secondo il vicepremier leghista - sarebbe dovuta al fatto che il conduttore Rai guadagna troppo.

A quel punto, Formigli ha risposto: «Vabbè ma è un problema patologico quello di Salvini per Fazio. Se ne faccia una ragione che guadagna più di lui». Il conduttore ha infine chiosato con una stoccata a Salvini: «Secondo me (Fazio) si merita più soldi di lui (Salvini)».

Foto copertina: Corrado Formigli / Piazza Pulita | La7

