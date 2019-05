Scrive «Salvini amico dei mafiosi» su uno striscione: donna indagata a Milano

A ;Milano è il giorno della manifestazione sovranista guidata da Salvini e Le Pen e della contromanifestazione degli oppositori del ministro dell'Interno, che si svolgerà tra le strade e i balconi della città. Dopo le polemiche per la rimozione di alcuni striscioni a Salerno e a Brembate (vicino a Bergamo) I Sentinelli di Milano - un'associazione che lotta contro tutte le discriminazioni - hanno lanciato le "balconiadi", invitando i cittadini contrari alle politiche di Salvini a esporre degli striscioni ironici.

Così hanno fatto molti, ma non tutti: a San Siro, quartiere celebre per la presenza di centri sociali e comitati che lottano per il diritto alla casa, è stato esposto uno striscione che riporta un'accusa pesante: «Salvini amico dei mafiosi e nemico dei poveri», c'è scritto. L'autrice, una donna che risiede nel quartiere, è stata indagata per diffamazione dalla procura di Milano.

Il fascicolo è stato aperto da Alberto Nobili, il pubblico ministero responsabile dell'antiterrorismo, dopo che la Digos gli aveva segnalato la vicenda. Tre giorni fa 8 agenti avevano chiesto alla donna di togliere lo striscione, ma lei si era rifiutata di farlo, ritenendo che fosse un suo diritto esporre il suo pensiero.