Lettera dell'Onu al governo: «Il decreto sicurezza bis viola i diritti umani»

L'Alto commissariato dell'Onu per i diritti umani ha scritto una lettera al governo italiano in cui critica le direttive emanate dal ministero dell'Interno per vietare l'accesso delle navi Ong ai porti italiani. Il contenuto del testo è stato scritto da Beatriz Balbin, capo delle Procedure speciali dell'Alto commissariato per i diritti umani. La lettera è stata inviata il 15 maggio all'ambasciatore italiano all'Onu Gian Lorenzo Cornado affinché venisse trasmessa al ministro italiano degli Esteri Enzo Moavero Milanesi.

«La nuova direttiva», si legge nel testo, «ha la potenzialità di colpire significativamente i diritti umani dei migranti, tra cui le persone alla ricerca di asilo politico e vittime, o vittime potenziali di detenzione arbitraria, tortura, traffico di essere umani e altre serie violazioni dei diritti umani».

Mare Jonio

La lettera contiene il riferimento esplicito alla Mare Jonio, la nave della ong Mediterranea Saving Humans: «Ci sono ragionevoli elementi per ritenere che la direttiva sia stata emanata per colpire direttamente la Mare Jonio, vietandole l'accesso alle acque e ai porti italiani».

Il riferimento di Balbin è alla direttiva del 15 aprile dove la Jonio «viene accusata esplicitamente di favorire l'immigrazione clandestina. Siamo profondamente preoccupati per queste direttive che non sono basate su alcuna sentenza della competente autorità giuridica».

La violazione del principio di non respingimento

L'Onu sottolinea anche come la direttiva del ministro dell'Interno e il trasferimento delle mansioni di salvataggio alla guardia costiera libica possano portare alla violazione del principio di non respingimento.

Secondo questo principio, stabilito dalla convenzione di Ginevra, nessuno può essere deportato o trasferito in un territorio in cui la sua vita e la sua libertà siano minacciate. «È stato ampiamente documentato in diversi report dell'Onu che i migranti in Libia sono soggetti ad abusi, torture, omicidi e stupri - scrive l'Alto commissariato - quindi la Libia non può essere considerata un porto sicuro per lo sbarco».

No alla direttiva bis

Sono diverse le richieste avanzata dalle Nazioni Unite alla fine della lettera: «Ritirate la direttiva del Viminale del 15 aprile, che colpisce specificatamente la Mare Jonio». La seconda: «Fermate immediatamente il processo di approvazione del decreto Sicurezza bis». Quello, per capirsi, che vorrebbe introdurre maxi multe per le ong che salvano i migranti».

