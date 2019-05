Salvini e i sovranisti a piazza del Duomo: «Saremo centomila» - La diretta

L'ultima volta in piazza Duomo a Milano, si era presentato con il rosario e il vangelo in mano. Ora Matteo Salvini, a poco più di un anno di distanza, ha convocato una manifestazione dai toni epici («Faremo la storia») e dai numeri impegnativi («Saremo centomila»).

Prima dell'inizio della manifestazione Salvini ha incontrato i suoi 'futuri' alleati in Europa. Assente l'eurodeputato Harald Vilimski, rappresentante del partito austriaco Fpö.

Salvini ha atteso l'arrivo del corteo dei sindaci leghisti partito da piazza Venezia, facendo lo stesso percorso del corteo del 25 aprile, per iniziare la kermesse in piazza Duomo e presentare, insieme alle undici delegazioni di partiti presenti, la visione dell'Europa targata Lega. L'ultima a intervenire sul palco sarà Marine Le Pen, leader di Rassemblement National, assente il premier ungherese Orban sospeso dalla famiglia dei Popolari europei (Ppe) ma probabilmente determinante per le alleanze dopo il 26 maggio.

Il clima che ha preceduto la manifestazione del 18 maggio è stato piuttosto teso. Sia dentro al governo con le questioni più disparate (il tetto del 3%, i migranti, le inchieste solo per citarne alcune) usate da Lega e 5 Stelle per attaccarsi ormai quotidianamente. Sia nel Paese, con le denunce di alcuni attivisti contrari al ministro dell'Interno e la protesta degli striscioni, fino alla sospensione della professoressa a Palermo.

I due vice-premier questa mattina erano allo stesso convegno, organizzato a Confagricoltura, e si sono tenuti a distanza. «Ci vedremo lunedì al consiglio dei Ministri» ha detto il leader leghista. Come a distanza ha scelto di tenersi il centro-sinistra, scegliendo di non partecipare alla manifestazione di protesta nei confronti della kermesse sovranista dal titolo «Gran Galà del futuro».

Ci saranno soprattutto gli attivisti dei centri sociali a prendere parte al contro-corteo. Fa eccezione Carlo Calenda, che dopo avere sfidato a un confronto politico Salvini durante il suo comizio a Modena, ci riprova oggi a Milano. Si è presentato infatti in piazza Duomo, dopo la lista degli assenti ('Lui non ci sarà') annunciata da Salvini.