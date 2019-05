Sea Watch, arriva il provvedimento di sequestro

Un pattugliatore della Guardia di Finanza e motovedette della Guardia Costiera si sono accostate in questi minuti alla Sea Watch 3 e stanno notificando un provvedimento di sequestro probatorio alla nave. Le 47 persone soccorse in mezzo al Mediterraneo centrale ancora a bordo della nave potrebbero sbarcare nelle prossime ore. La nave è ancora in rada a un miglio da Lampedusa. Con l'incubo di ritrovarsi ancora una volta nella stessa situazione di pochi mesi fa: quasi una settimana davanti alle coste, senza nessun luogo di sbarco indicato.

«La magistratura faccia come crede, ma il Viminale continua e continuerà a negare lo sbarco da quella nave fuorilegge», commenta a stretto giro Matteo Salvini, confermando l'operazione della Guardia di Finanza. Il ministro dell’Interno «si aspetta provvedimenti nei confronti del comandante della nave, dal quale è lecito attendersi indicazioni precise sui presunti scafisti presenti a bordo». Resta, per Salvini, «un tema fondamentale: la difesa dei confini nazionali e l’ingresso in Italia di un gruppo di sconosciuti dev’essere una decisione dalla politica (espressione della volontà popolare) o di magistrati e ong straniere?». Il leader leghista approfitta per rilanciare sul Decreto Sicurezza Bis su cui la polemica è già rovente: «La vicenda SeaWatch3 conferma una volta di più l’urgenza di approvare il Decreto Sicurezza Bis già nel Consiglio dei ministri di domani, per rafforzare gli strumenti del governo per combattere i trafficanti di uomini e chi fa affari con loro».

L'esposto

Nel frattempo Legambiente Sicilia annuncia un esposto alla procura di Agrigento: «Coerentemente con quanto già fatto per la Nave Diciotti e per la stessa Sea Watch», spiegano in una nota, «Legambiente Sicilia presenta un esposto alla Procura di Agrigento, chiedendole di verificare, analizzare e valutare le dichiarazioni del comandante della nave e della portavoce circa i pericoli che corrono le persone a bordo". Le persone a bordo, secondo quanto dichiarato dalla ong tedesca in questi giorni, «sarebbero disidratate e si sarebbero verificati tentativi di suicidio». Legambiente chiede quindi, alla procura «di verificare lo stato di salute delle persone e, qualora, come noi riteniamo, dovessero riscontrare la veridicità di quanto affermato e secondo le normative internazionali e comunitarie, di procedere all'ordine di sbarco immediato, nel porto di Lampedusa, per motivi umanitari».

Le trattative

Sono ore di trattativa continua tra la ong tedesca e il governo, che attraverso il ministero delle Infrastrutture e Trasporti di Danilo Toninelli ha dato l'ok alla nave a rimanere attraccata alla fonda. Mentre resta negato il via libera allo sbarco. La nave ha chiesto di poter entrare in porto, ma il ministro dell'Interno Matteo Salvini si è detto per tutta la giornata di oggi, domenica 19 maggio, ancora contrario.

Da tre giorni la Sea Watch è vicina a Lampedusa. Da ieri è entrata all'interno delle 12 miglia territoriali, quindi in acque italiane, come annunciato dal comandante della nave, Arturo Centore: 20 anni di carriera alle spalle ed ex ufficiale della Guardia Costiera italiana. La ong tedesca sta proponendo di far sbarcare le persone a bordo rimaste con trasbordo su motovedette della Guarda Costiera italiana. Esattamente come è stato fatto venerdì scorso per le 18 persone già scese perché più vulnerabili: bambini, madri, padri e una donna ferita.

«Ci sono impedimenti logistici all'approdo per l'avvicendarsi di traghetti e voli aerei, abbiamo chiesto la possibilità di trasbordo attraverso le motovedette della Guardia costiera ma siamo ancora in attesa di risposta», dice all'Agi la portavoce italiana di Sea Watch, Giorgia Linardi. «Una volta terminati gli impedimenti non sussistono altre motivazioni, speriamo che ci giungano comunicazioni prima». L'auspicio è che lo stallo possa risolversi nelle prossime ore, al massimo domani. «Non è più possibile procedere al soccorso secondo le normali procedure. Questa attesa è una grave anomalia», aggiunge Linardi a RaiNews. «Non è nostra intenzione entrare senza autorizzazione, ma ci sono condizioni di necessità e urgenza espresse dal capitano che non giustificano il prolungamento di questa situazione».

La mobilitazione delle chiese protestanti

«Mettiamo a disposizione le nostre strutture di accoglienza in Italia e le relazioni con le chiese sorelle d'Europa per approntare un piano di ricollocazione in Europa di una quota dei migranti soccorsi dalla Sea Watch», dice in giornata il pastore Luca M. Negro, presidente della Federazione delle chiese evangeliche in Italia. «Accogliere i migranti in fuga dalle persecuzioni è dovere civile di ogni democrazia; ma per noi evangelici è anche un servizio al prossimo radicato nella tradizione biblica e un imperativo della nostra fede. Tutte le chiese che compongono la Fcei hanno solide relazioni con le loro sorelle in Europa, molte delle quali sono attivamente impegnate in programmi d'accoglienza dei migranti. Siamo convinti che la collaborazione tra governi nazionali, istituzioni europee e società civile sia essenziale per la costruzione di una politica di accoglienza efficace e rispettosa dei diritti umani». La volta precedente, quando la disponibilità era stata data dalla Chiesa Valdese, le cose non erano andate nella direzione pianificata: in Italia non è arrivato nessun migrante.

In Italia «si entra se si ha il permesso», risponde da Sassuolo, dove era impegnato in un comizio elettorale, il leader della Lega Matteo Salvini. «Sono due giorni che la nave Sea Watch 3 mi dice 'ministro fammi entrare'. Mi ha scritto l'Europa, il giudice, l'Onu, che stiamo violando i diritti umani, mi ha scritto un cardinale qua e un cardinale là. A tutti ho dato la stessa educata risposta: col mio permesso non sbarca nessuno»

