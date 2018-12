Il Milan non sa più vincere: 0 a 0 a Bologna

Finisce con un pareggio Bologna-Milan, ultima partita della sedicesima giornata di Serie A. Il Milan ha giocato in 10 gli ultimi 20 minuti per l'espulsione di Bakayoko (doppio giallo in pochi minuti) e mantiene il quarto posto con due punti di vantaggio sulla Lazio. Terzultimo il Bologna a meno uno dall'Udinese.

Ecco la classifica aggiornata: Juventus 46, Napoli 38, Inter 32, Milan 27, Lazio 25, Atalanta, Roma e Sassuolo 24, Sampdoria 23, Fiorentina e Torino 22, Parma 21, Cagliari 17, Empoli, Spal e Genoa 16, Udinese 13, Bologna 12, Frosinone 8, Chievo 4