Fatale al Napoli un applauso di Koulibaly, vince l'Inter. Ma la Juve è lontanissima

Il calcio celebra il boxing day, appuntamento natalizio importato dall’Inghilterra. Vacanze rinviate per favorire i tifosi e chiusura della giornata con la partita più importante: Inter contro Napoli, le due principali rivali della Juventus. Almeno così sembrava la scorsa estate. Poi il campionato ha preso un’altra strada, non modificabile neppure dopo lo scontro diretto: il Napoli perde Hamsik per infortunio dopo 23 minuti e cambia partita, l’Inter improvvisamente scopre una squadra più difensiva e tutti rivalutano Koulibaly come miglior difensore centrale della scena internazionale. Decisivo il salvataggio alla fine del primo tempo che condiziona partita e risultato, replicato nella ripresa con pasticciaccio finale: tocca Politano con una manata, scatta la seconda ammonizione e poi l'applauso all'arbitro Mazzoleni dopo l'espulsione. Segue una scena (l'abbraccio di Icardi per placare l'avversario) che restituisce al calcio una dimensione cavalleresca. Ma non cambia la storia del campionato. E non la cambia neppure il gol di Lautaro Martinez. Serve all'Inter per porsi a 5 punti dal Napoli.

Quando la Juventus non vince, quest’anno fa sempre notizia: stavolta è capitato a Bergamo contro l’Atalanta (2-2), ma i punti di vantaggio sul Napoli le avevano già garantito il titolo di campione d’inverno. Sempre protagonista Cristiano Ronaldo, decisivo come autore del gol del pareggio. La Lazio inguaia il Bologna nel derby di casa Inzaghi (vittoria di Simone su Pippo), mentre la Fiorentina si conferma candidata al premio oscar per l’incostanza (sconfitta casalinga con il Parma). Nel tardo pomeriggio aveva ritrovato un po’ di pace la Roma con una netta vittoria sul Sassuolo; il Torino ritrova Belotti. La giornata di Santo Stefano l’avevano aperta Frosinone e Milan: la partita si è chiusa con il più inutile degli 0-0. Ecco tutti i risultati: Frosinone-Milan 0-0, Atalanta–Juventus 2-2, Bologna-Lazio 0-2, Cagliari-Genoa 1-0, Fiorentina-Parma 0-1, Samp-Chievo 2-0, Roma-Sassuolo 3-1, Torino-Empoli 3-0, Spal-Udinese 0-0, Inter-Napoli 1-0

CLASSIFICA: Juventus 50, Napoli 41, Inter 36, Lazio 31, Sampdoria 29, Milan 28, Roma 27, Torino 26, Atalanta, Fiorentina, Sassuolo e Parma 25, Cagliari 20, Genoa 19, Spal 17, Empoli 16, Udinese 15, Bologna 13, Frosinone 10, Chievo 5