Due gare a porte chiuse e una terza con ingresso vietato soltanto ai tifosi della curva. È la sanzione con cui il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha punito l'Inter per i cori razzisti avvenuti durante Inter-Napoli, giocata mercoledì allo stadio San Siro. Bersaglio Kalidou Koulibaly, straordinario talento, al quale sono stati indirizzati degli indecorosi "buu" con i quali si bolla come se fosse un'infamia il colore della pelle. Quella di Koulibaly è nera. La differenza non può essere una colpa.

Lo sarebbe, invece, far cadere questo episodio nel dimenticatoio. Per questo il sindaco di Milano Giuseppe Sala, oltre a scusarsi a nome di Milano, ha proposto all'Inter - la squadra per cui tifa - di dare simbolicamente la fascia di capitano ad Asamoah per la partita contro l'Empoli e ha annunciato che se assisterà ad altri gesti di razzismo lascerà San Siro. "Chiedo scusa a Koulibaly a nome mio e della Milano sana - ha scritto - Si può testimoniare che si può sentirsi fratelli nonostante i tempi difficili in cui viviamo".

La partita non è stata interrotta. Una decisione che ha suscitato molte polemiche. Carlo Ancelotti ha detto a Sky che Koulibaly era molto turbato: "Ci dicano quanti annunci servano perché debba essere fermata la partita". L'allenatore del Napoli sostiene di aver chiesto invano per tre volte ai funzionari della procura di fermare la partita. La procura, ha detto il capo Giuseppe Pecoraro, "ha segnalato le richieste del Napoli ai funzionari dell'ordine pubblico e al quarto uomo". Qualcosa però deve essersi inceppato e la partita è andata avanti. Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha detto di voler varare delle norme per facilitare la sospensione delle partite in caso di cori razzisti: "Al prossimo consiglio federale, dopo aver fatto preventivamente un'opportuna valutazione col ministero dell'Interno proporrò di cambiare le norme circa la sospensione di una gara per renderle ancora di più facile applicazione".

La serata di Koulibaly è stata vissuta in un'alternanza tra esaltazione agonistica (partita eccezionale con due salvataggi da impresa) e rabbia (per i cori e per un'espulsione che ha condizionato il risultato). Il centrale del Napoli ha ribadito il suo orgoglio per la pelle nera, per la propria origine senegalese, per la militanza napoletana e soprattutto per essere uomo.

Al difensore è arrivata anche la solidarietà di Cristiano Ronaldo su Instagram.

La partita l'ha vinta l'Inter con un gol di Lautaro Martinez, ma alla fine si è parlato soprattutto dell'ennesimo episodio di intolleranza. Di calcio quasi non aveva voglia di parlare nessuno anche perché non ha cambiato molto gli equilibri in classifica, con l’Inter che rimonta tre punti sul Napoli, ma ancora resta a distanza di sicurezza (- cinque punti). E la Juventus per tutti è lontanissima.

Ecco tutti i risultati: Frosinone-Milan 0-0, Atalanta–Juventus 2-2, Bologna-Lazio 0-2, Cagliari-Genoa 1-0, Fiorentina-Parma 0-1, Samp-Chievo 2-0, Roma-Sassuolo 3-1, Torino-Empoli 3-0, Spal-Udinese 0-0, Inter-Napoli 1-0

CLASSIFICA: Juventus 50, Napoli 41, Inter 36, Lazio 31, Sampdoria 29, Milan 28, Roma 27, Torino 26, Atalanta, Fiorentina, Sassuolo e Parma 25, Cagliari 20, Genoa 19, Spal 17, Empoli 16, Udinese 15, Bologna 13, Frosinone 10, Chievo 5