A volte ritornano: Ranieri verso la «sua» Roma. Esonerato Di Francesco

Eusebio Di Francesco non è più l'allenatore della Roma. Il contratto tra l'allenatore pescarese e i giallorossi - dopo l'uscita dalla Coppa Italia, l'andamento poco brillante in campionato e la sconfitta nel derby - era già in bilico. A dare il colpo di grazia l'eliminazione dalla Champions League. La Roma si era imposta per 2-1 nella gara di andata all'Olimpico, ma in Portogallo la sconfitta per 3-1 ha affossato le speranze dei giallorossi di proseguire l'avventura in Europa.

Potrebbe essere un romano ed ex allenatore della Roma a prendere il posto di Di Francesco: Claudio Ranieri. Già sulla panchina dei giallorossi dal settembre 2009 al febbraio 2011, il tecnico, vincitore di una Premier League con il Leicester nel 2016, è stato esonerato proprio una settimana fa, dopo 106 giorni sulla panchina del Fulham.

Una sfida non troppo distante quella tra Ranieri e Di Francesco. Il tecnico di Pescara avrebbe occupato la panchina di Trigoria circa tre mesi in più rispetto all’allenatore originario di Testaccio. Ranieri ha guidato infatti la Roma per un anno, cinque mesi e 22 giorni, mentre a oggi Di Francesco è in carica da un anno, otto mesi e 27 giorni.

Claudio Ranieri ha occupato la panchina giallorossa per 84 partite, di cui 47 vinte, 16 pareggiate e 21 perse. In queste occasioni, la Roma ha segnato 140 reti subendone 103 e raccogliendo 157 punti, con una media di 1,87 a gara. Eusebio Di Francesco invece ha guidato finora la Roma per 87 partite, di cui 46 vinte, 18 pareggiate e 23 perse, segnando 151 goal e subendone 104, con 156 punti raccolti e una media di 1,79 punti ottenuti a gara. Dopo gli anni passati nel Regno Unito chissà se Ranieri non abbia sentito il richiamo di Mamma Roma.

