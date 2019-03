Calcio femminile: pubblico record per il match Atletico Madrid-Barcellona

La scorsa settimana la squadra femminile dell'Atletico Madrid aveva annunciato sul proprio profilo Twitter che le prevendite per il big match contro la squadra calcistica femminile del Barcellona avevano superato quota 50 mila biglietti. Le due squadre sono in cima alla classifica del campionato spagnolo femminile di calcio, pertanto l'attesa era tanta e le aspettative non sono di certo state disattese.

Sugli spalti dello stadio Wanda Metropolitano di Madrid (che sarà sede della prossima finale di Champions League), durante il match del 17 febbraio 2019, è stata registrata la presenza di ben 60.739 spettatori, un record assoluto per il mondo del calcio femminile, da sempre eclissato rispetto a quello maschile. Il precedente record era stato registrato per la partita tra Athletic Bilbao e Atletico Madrid, tenutasi a Bilbao allo stadio San Mames davanti a 48.121 spettatori.

La partita ha visto la vittoria del Barcellona che, con due reti, ha sconfitto le padrone di casa, che hanno totalizzato zero gol. Sconfitta che però non ha tolto il sorriso alle calciatrici visto il successo del match.

Leggi anche