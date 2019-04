Donne arbitro, un altro insulto. L'allenatore: «Devono fare le pulizie o stare in cucina»

«L'arbitro ha sbagliato in 4 situazioni. Come battuta dico che le donne nel calcio o fanno le pulizie o stanno in cucina. Non possono stare su un campo di gioco». L'insulto, il terzo nel giro di pochi giorni, dopo quello del telecronista Sergio Vessicchio e del giornalista Michele Criscitiello, arriva ancora da un campo minore. Quello della Casa del Diavolo, squadra che milita nel campionato promozione dell'Umbria.

Dopo la sconfitta per 4-2 contro la San Marco Juventina, l'allenatore Marcello Bazzurri si è lanciato in un'analisi sul canale locale SetteCalcioTv (che si è dissociato). E, parlando della sconfitta, se l'è presa con tutta la terna arbitrale, ma in particolare con l'arbitro Ilaria Possanzini (potete ascoltare le sue parole da da 3'33'').

Dopo le polemiche, l'allenatore si è scusato: «Le cose che ho detto sono frutto di una reazione a caldo, non ho nulla contro il popolo femminile del calcio, seguo anche il calcio femminile, fanno le cose come devono essere fatte».

Intervistata dal sito UmbriaOggi, Possanzini ha detto di voler chiudere al più presto la vicenda, ma non ha risparmiato le critiche all'allenatore: «Con le scuse - ha detto - ha aggravato la situazione. Io mi sono svegliata la mattina dopo con questa dichiarazione. Non sarà un allenatore dalla mentalità retrograda, ottusa e sessista a farmi desistere. Non ho bisogno di solidarietà, non mi interessa. Domenica scendo in campo e basta», ha detto.

