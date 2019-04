Due su due per la Juventus: uomini e donne campioni d'Italia

Ripetersi è sempre difficile. Ma oggi la Juventus ha due buone ragioni per festeggiare: gli uomini e le donne del club bianconero sono campioni d'Italia. Già, in un'unica giornata la Juventus Fc porta a casa due scudetti. Per la seconda volta consecutiva le ragazze guidate da Rita Guarino si sono aggiudicate la serie A femminile, mentre la loro controparte maschile ha conquistato il 35esimo scudetto della storia juventina.

Una vittoria sofferta per le ragazze in bianconero, arrivata all'ultima giornata, dopo una lunga sfida a distanza con la Fiorentina, lontana solo un punto. Le viola hanno fatto tremare la Juventus portandosi in vantaggio al 30esimo del primo tempo contro la Roma e superando le capoliste. Ma tre minuti dopo la Juventus riesce a portarsi in vantaggio grazie a una rete di Petronella Ekroth. Il pareggio permette alla Juve di tirare il fiato, mentre la Fiorentina subisce anche il pareggio della Roma.

Il 2-0 arriva con il sinistro di Cristiana Girelli al 56esimo. C'è spazio anche per una terza rete firmata da Eniola Akuko. Ormai la Juventus è irraggiungibile, a nulla serve il gol realizzato su rigore dalla Fiorentina al 91esimo. E, destino vuole, è stato proprio contro un'altra Fiorentina, quella maschile, che la Juventus di Allegri abbia trovato i tre punti che valgono l'ottavo scudetto di fila.

Il trionfo delle ragazze bianconere è arrivato anche sui socia.. I profili della Juventus hanno riconosciuto il trionfo delle ragazze di Rita Guarino con gli hashtag .,m #HERE2STAY e #WOMENF1RST, Here 2 Stay (Siamo quì per rimanere) è un riferimento a quei due scudetti vinti al primo colpo. Due come gli anni passati da quando la Juventus femminile è approdata nella massima serie.

Un momento magico che bissa quello vissuto durante lo scontro diretto con la Fiorentina nella terzultima giornata di campionato, quando l'Allianza Stadium di Torino aveva per la prima volta nella sua storia aperto le porte a una partita di calcio femminile. I tifosi juventini che portano a casa l'ennesimo scudetto, a cinque giornate dalla fine, dopo un campionato dominato in cui la Vecchia Signora continua a non avere rivali. Forse, almeno stasera, i bianconeri potranno dimenticare l'amarezza di essere stati eliminati dalla Champions League.

Sullo stesso tema