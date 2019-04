La vittoria del Paris Saint-Germain sul Monaco sembra scontata, ma meno scontato è l’omaggio che le due squadre hanno preparato per il match. Un omaggio che arriva a meno di una settimana di distanza dal devastante incendio che ha distrutto la guglia centrale e il tetto della cattedrale di Notre Dame a Parigi.

Le magliette speciali dedicate a Notre Dame

Il Paris Saint-Germain scenderà in campo con una maglietta con il pittogramma della cattedrale parigina, e sul retro - al posto del nome dei giocatori - la scritta “Notre-Dame”. Questa maglietta speciale verrà prodotta in edizione limitata, con una tiratura di 1000 esemplari: parte del ricavato della vendita verrà devoluto per la ricostruzione dell’edificio.

Anche il Monaco indosserà una maglietta speciale: sulla parte frontale del capo apparirà l’immagine di Sainte-Dévote, patrona di Monaco, che giunge sulla tradizionale barca in aiuto a Notre Dame porgendo quello che sembra essere il gallo protettore che sormontava la Fleche. Un omaggio di supporto e di augurio della città monegasca a Parigi. Anche la maglia del Monaco verrà messa in vendita e i ricavati confluiranno nella raccolta fondi per ricostruire Notre Dame.

L'omaggio ai vigili del fuoco

Il calcio d’inizio non verrà dato dai giocatori dell’una o dell’altra squadra, ma bensì dai vigili del fuoco. Le due società hanno inviato ai pompieri di Parigi oltre 500 inviti per assistere alla partita, un riconoscimento simbolico per ringraziarli per il lavoro svolto nel salvataggio della cattedrale.



Foto copertina Reddit | Lo striscione - tributo dei tifosi del PSG durante il match con il Nantes: PSG notre club, Paris Notre Dame”

